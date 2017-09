2017-09-02 00:31:22.0

Aktion Unterallgäuer Elterncafé startet wieder

Mütter und Väter können sich über Kinderthemen austauschen

Nach der Sommerpause startet am Dienstag, 12. September, wieder das Elterncafé in Mindelheim im Werkstattladen. Organisiert wird dieses Angebot von der Schwangerenberatungsstelle am Gesundheitsamt Unterallgäu und der Koordinierenden Kinderschutzstelle (KoKi).

Schwangere, Mütter und Väter von Kindern zwischen null und drei Jahren können sich in dem Café austauschen, informieren und gemeinsam basteln. Das teilte jetzt die Pressestelle des Landratsamtes Unterallgäu mit.

Auch ältere Geschwisterkinder können zu dem Austausch mitkommen. Das Elterncafé findet alle zwei Wochen am Dienstag statt – und zwar immer in den ungeraden Wochen von 10 bis 11.30 Uhr im Werkstattladen in Mindelheim, Maximilianstraße 51.

Bei den Terminen ist eine Fachkraft der Schwangerenberatungsstelle oder der Koordinierenden Kinderschutzstelle anwesend, die zum Beispiel Fragen rund um Gesundheit, Erziehung, Entwicklung des Kindes und zu Anträgen beantwortet.

Folgende Programmpunkte stehen im September an:

Kinderkrankenschwester Nicole Schrey informiert über verschiedene Tragehilfen.

Hauswirtschaftsmeisterin Elisabeth Hilscher referiert über „Abwechslungsreich trinken mit Spaß und Genuss“ und bringt auch Trinkproben mit. (az)

Weitere Informationen zum Elterncafé gibt es unter Telefon 08261/995-412 oder -402.