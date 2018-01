2018-01-10 07:00:00.0

Babenhausen Unterallgäuer Gesundheitswoche: Auftakt findet in Babenhausen statt

Die Unterallgäuer Gesundheitswoche wird in Babenhausen eröffnet. Wer sich beteiligen will, kann sich ab sofort melden. Von Sabrina Schatz

Die 16. Unterallgäuer Gesundheitswoche findet zwar erst im Mai statt, die Planung aber läuft bereits. So steht etwa fest, dass die Eröffnung diesmal im Fuggermarkt stattfinden wird. „Die Babenhauser haben schon im vergangenen Jahr gesagt, dass sie gerne die Auftaktveranstaltung hätten“, sagt Tobias Klöck von der Unterallgäu Aktiv GmbH, welche die Organisation übernimmt. Am Sonntag, 6. Mai, werde dieser Wunsch nun erfüllt: Dann eröffnen der Unterallgäuer Landrat und Vertreter mehrerer Institutionen im Schulzentrum die Thementage vom 5. bis 13. Mai.

Das Motto lautet wie im vergangenen Jahr „(R)Auszeit“. Nach der Resonanz aus dem Vorjahr haben sich die Organisatoren mit der Projektgruppe Gesundheit darauf verständigt, dieses Motto beizubehalten. „Wir möchten damit auch an den Erfolg anknüpfen und erneut ein vielfältiges Programm für alle Zielgruppen gleichermaßen zusammenstellen“, sagt Klöck.

2017 hatten rund 220 Veranstaltungen an 22 Orten stattgefunden. Der Startschuss fiel in Bedernau, wo die Natur-Therme gleichzeitig ihr zehnjähriges Bestehen feierte. Der Fuggermarkt hatte eine Mitmach-Messe im Schulzentrum veranstaltet, an welcher sich Geschäfte, Vereine, Schüler und weitere Akteure aus der Marktgemeinde und der Umgebung beteiligten.

Dass die Woche nun im Fuggermarkt eröffnet wird, ist keine Premiere: Bereits 2006 sei dies der Fall gewesen, damals mit dem Forum Gesundes Leben, erinnert sich Klöck. Gemeinden, Einrichtungen, Vereine und Einzelpersonen im Landkreis sowie in der Stadt Memmingen können ab sofort Veranstaltungen melden, die sich dem Thema widmen oder dieses kreativ interpretieren. Das können laut Aufruf etwa Bewegungs- und Entspannungsangebote sowie Ernährungs- und Getränketipps sein. Anmeldeschluss ist Freitag, 30. März.

Info: Näheres zur Unterallgäuer Gesundheitswoche bei der Unterallgäu Aktiv GmbH, Telefon 08247/99890-11; per E-Mail an kloeck@unterallgaeu-aktiv.de sowie unter www.ua-gesundheitswoche.de.