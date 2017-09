2017-09-03 16:00:00.0

Memmingen Unternehmer sind gegen autofreien Weinmarkt

Geschäftsleute rund um den Platz lehnen die Wochenend-Sperrung nicht nur aus optischen Gründen ab. Von Brigitte Hefele-Beitlich

Autofrei ist der Weinmarkt seit sieben Wochen am Samstagnachmittag ab 14 Uhr sowie sonn- und feiertags. Erst einmal auf Probe beschlossen hat der Stadtrat diese Sperrung, die von verschiedenen Seiten seit dem Umbau des Platzes samt Verkehrsberuhigung vor neun Jahren immer wieder gefordert wurde. Aber was jetzt Fußgängern und Radlern gefallen mag, kommt bei den Geschäftsinhabern rund um den von historischen Zunfthäusern gesäumten Weinmarkt nicht gut an. „Ich bin absolut gegen die Schließung, weil sie negative Auswirkungen auf den Umsatz hat“, sagt etwa Andreas Brommler, Mitinhaber der Bäckerei und Konditorei Brommler sowie Vize-Vorsitzender des Stadtmarketing-Vereins.

Und mit dieser Meinung steht er nicht alleine da. Auch Hermann Häussler, Chef des Backhauses Häussler, findet die Wochenend-Schließung „kontraproduktiv“ und „super schwierig für die Gewerbetreibenden“. Sonntags von 7 bis 9 Uhr seien bisher fast nur Kunden mit dem Auto gekommen, „die gibt es jetzt nicht mehr“, sagt er. Belegen kann er das genau, weil er die Stundenfrequenzen in seinen Filialen auswertet. „Wir werden die Öffnungszeiten anpassen müssen, wenn die Situation so bleibt“, deutet er an. Da helfe es auch nicht weiter, draußen mehr Tische aufstellen zu dürfen, wie es die Stadt angeboten habe: „Das ist ein netter Versuch, aber nicht praxisgerecht“, sagt Häussler, denn er habe gar keine Kapazitäten, die Bestuhlung an den anderen Tagen zu lagern. Sein Fazit: „Ein ganz klarer Standortnachteil.“

Schräg gegenüber im Café-Restaurant Moritz hat Roberto Assanti zwar bisher keinen Gästerückgang festgestellt, die Sorgen der Einzelhändler kann er dennoch verstehen. „Uns Gastronomen betrifft die Sperrung nicht so stark, weil es die Leute gewöhnt sind, ihr Auto weiter weg abzustellen, wenn sie essen gehen“, sagt er. Eine Ausweitung der Bestuhlung würde er aber nur in Betracht ziehen, wenn es besondere Aktionen auf dem Platz gebe. Und er bringt noch einen anderen Aspekt in die Diskussion: „Die Gäste sagen, es ist langweiliger, wenn keine Autos mehr durchfahren.“ Vorher hätte man mal jemandem beim Vorbeifahren zuwinken oder einen geparkten Oldtimer bewundern können.

Um eine belebte Innenstadt geht es auch Brommler. Er spricht von einer „negativen Signalwirkung“ auf Kunden von außerhalb, die vielleicht vor 14 Uhr noch einen Parkplatz auf dem Weinmarkt gefunden haben und um 14.30 Uhr einen Strafzettel kassieren, weil sie nichts von der Sperrung wussten. Etwa 20 Prozent Umsatzrückgang beklagt Brommler seit der neuen Fahrregelung. Inzwischen habe sich eine Initiative gegen die Sperrung gebildet, die eine Umfrage gestartet und um einen Gesprächstermin beim Oberbürgermeister gebeten habe.