2017-05-18 00:35:20.0

Beschluss Unterroth in neuem Licht

LED-Lampen ersetzen Laternen. Außerdem gibt es mehr Geld für Wahlhelfer

Der Gemeinderat Unterroth hat einstimmig beschlossen, vier neue LED-Lampen anzuschaffen, die an veränderten Standorten in der Ortsmitte mehr Licht verbreiten sollen. Zudem sprachen sich die Räte einhellig für eine höhere Vergütung der Wahlhelfer aus.

Über die Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Ortskern war schon einmal beraten worden, nun aber hat das Angebot der Lechwerke den Wünschen entsprochen. Für den Gesamtbetrag von 11791 Euro werden vier neue LED-Lampen installiert. Die Laterne am Pfarrhof wird durch einen sogenannten Ausleger erweitert und mit LED-Licht ausgestattet. Sodann wird die Stromleitung vom Kirchaufgang bis an die Ecke „Zur Säge“ unter die Erde verlegt. „Am Kirchplatz“ kommen als Ersatz für die über die Straße hängende Lampe an zwei Standorten je eine Laterne hin. Des Weiteren werden in Höhe des Wertstoffhofes sowie am Weg „Zur Säge“ je eine LED-Lampe installiert, um die zu schwache sogenannte „Peitschenlampe“ zu ersetzen. Struve ergänzte, dass die Finanzierung gedeckt sei, da für Beleuchtung im Haushalt 20000 Euro bereitgehalten würden.

ANZEIGE

Sodann haben die Räte die Vergütung für die Wahlhelfer erhöht. Einstimmig beschlossen sie, den Betrag von bislang 30 Euro auf 50 Euro zu erhöhen. Die Wahlleitung hat Dritter Bürgermeister Josef Kreis, vertreten wird er von Franz Gleich. Struve teilte mit, dass manche Kommunen den Wahlleitern ein höheres Honorar zuteilten. Der Gemeinderat Unterroth war sich einig, alle Wahlhelfer mit der gleichen Summe von 50 Euro zu entschädigen. Immerhin erhält die Kommune für ihre Wahlleiter einen Zuschuss von 35 Euro, für alle anderen Wahlhelfer werden 22 Euro gewährt. Der Beschluss betrifft den Zeitraum 2017 bis 2019 mit der Wahl des Bundestages am 24. September sowie der Landtags- und Europawahl. (lor)