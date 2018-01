2018-01-25 00:35:13.0

Unterroth investiert in Waldwege

Sturm und Käfer schaden den Bäumen in der Gemeinde Von Regina Langhans

Gleich zu Jahresbeginn haben die Stürme im kommunalen Wald in Unterroth erheblichen Schaden angerichtet. Dies war eines der Themen in der Waldbilanz, die Förster Bernd Karrer im Gemeinderat vortrug. Ein anderer Punkt waren die Waldwege. Der letzte noch nicht ausgebaute Teil soll dieses Jahr hergerichtet werden. Darauf hat sich das Gremium geeinigt.

Für die Forstwirtschaft im begonnenen Jahr sind Kosten von 21390 Euro einkalkuliert. An Einnahmen werden 27350 Euro erwartet. Die Räte stimmten dem vorgelegten Betriebsplan einhellig zu.

ANZEIGE

Direkt an Neujahr und nochmals einige Tage später haben Stürme im Unterrother Gemeindewald gewütet. Karrer hatte beobachtet: „Die Fichten wurzeln viel zu flach. Sie haben mächtige Kronen und können in den lehmigen Boden nicht eindringen.“ Mit Blick auf künftige Orkanschäden hat der Förster für das begonnene Betriebsjahr 150 Festmeter an Windwurf eingeplant. Außerdem sollen an manchen Stellen Buchen herausgenommen – im Fachjargon ist hier von Nachlichten die Rede. 95 Quadratmeter umfassen die allgemeinen Durchforstungen, sodass insgesamt 395 Quadratmeter Holz geerntet werden könnte.

Geplant ist auch, im Norden an der Grenze zwischen Privatwald und Staatswald ein bislang noch nicht ausgebautes Stück Waldweg herzurichten. Dabei handelt es sich um eine 600 Meter lange Strecke, wofür Kosten von 12000 Euro veranschlagt wurden.

Bürgermeister Gerhard Struve sieht darin Vorteile für alle: „Damit steht uns ein Rettungsweg zur Verfügung, wenn einmal schnelle Hilfe vonnöten sein sollte.“ Fahrzeuge könnten somit in einem Rundweg das Waldgebiet umfahren.

In der Rückschau auf das vergangene Wirtschaftsjahr informierte der Förster, dass wegen der angespannten Lage durch den Käferbefall die geplanten Durchforstungen zurückgestellt worden waren. So seien 70 Festmeter Holzeinschlag durch den Käfer oder Windwurf angefallen. Dazu waren planmäßig 98 Quadratmeter Festmeter Holz umgemacht worden.

Außerdem wurden insgesamt 1460 Jungbäume gepflanzt, darunter 750 Stieleichen. An weiteren Kulturen gab es 650 Weißtannen, und 60 Mal den Speierling, ein heimischer Wildobstbaum. Sodann wurde der Jungbestand an Eichen auf einem Hektar Fläche durchforstet. Des Weiteren informierte Karrer, dass verschiedene Zäune nicht mehr gebraucht und daher abgebaut wurden. (lor)