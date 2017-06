2017-06-26 12:00:00.0

Babenhausen Unterwegs zu Schmetterling, Libelle und Co.

Bei Angeboten der Bayerntour Natur im Juli rücken die Tiere in den Fokus. Was geboten ist.

Zum Rendezvous mit „fliegenden Tänzern“ und „Akrobaten der Nacht“ lädt die Bayerntour Natur ein. Ziel der Initiative des bayerischen Umweltministeriums ist es laut Konrad Schweiger von der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Unterallgäu, auf die heimische Natur mit ihren Pflanzen und Tieren aufmerksam zu machen. Die Angebote im Juli widmen sich unter anderem Schmetterlingen und Fledermäusen. Auch in der Region Babenhausen können Tier und Natur beobachtet und erkundet werden.

Sonnenbeobachtung Ab 1. Juli findet dieses Angebot jeden ersten Samstag im Monat statt. Treffpunkt ist jeweils um 14 Uhr auf dem Marktplatz Ottobeuren. Veranstalter ist die Allgäuer Volkssternwarte.

Bachmuschel-Safari Den Bachbewohnern widmet sich am Sonntag, 2. Juli, der Landschaftspflegeverband Unterallgäu. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Günztalstraße 41 in Erkheim.

Schmetterlingsführung In „Die Welt der fliegenden Tänzer“ geht es am Freitag, 7. Juli. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Naturerlebnispfad beim Sportplatz Bad Grönenbach. Veranstalter: Kur- und Gästeinformation.

„Flussraum Iller“ Informationen über das Projekt gibt es am Freitag, 7. Juli. Treffpunkt ist um 16 Uhr an der Illerstufe 6 in Sack bei Legau. Anmeldung bis 30. Juni unter Telefon 0821/3281658.

„Natura-2000-Tour: Seltene Libellen an der Alten Günz“ Mehr über die Insekten lernen die Teilnehmer am Sonntag, 9. Juli. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Kläranlage in Kettershausen. Veranstalter: Stiftung Kulturlandschaft Günztal.

„Akrobaten der Nacht“ Um Fledermäuse dreht sich alles am Freitag, 14. Juli. Treffpunkt ist um 21 Uhr an der Vogelvoliere im Kurpark in Bad Wörishofen. Veranstalter: Landesbund für Vogelschutz, Kreisgruppe Unterallgäu-Memmingen.

Kräuterspaziergang zum Feierabend Verschiedene Pflanzen gibt es bei der Tour am Mittwoch, 19. Juli und Donnerstag, 20. Juli, zu entdecken. Treffpunkt ist jeweils um 18 Uhr an der Keltenschanze 1 in Kirchhaslach. Anmeldung bis 13. Juli unter Telefon 08333/7154.

Führung „Verabredung in der Natur: Odermennig“ Das Gewächs steht am Dienstag, 25. Juli und Mittwoch, 26. Juli, im Fokus. Treffpunkt ist jeweils um 18 Uhr, Rathausplatz 5, Kirchhaslach. Veranstalterin: Wildkräuterführerin Roswitha Lutzenberger. (az)

Übersicht Alle Veranstaltungen der Bayerntour Natur sind im Internet zu finden unter www.bayerntournatur.de