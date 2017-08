2017-08-28 07:03:00.0

Landkreis Vandalen, aggressive Hunde und fliegende Fäuste

Sachbeschädigungen und Schlägereien haben die Polizei im Kreis Neu-Ulm am Wochenende auf Trab gehalten.

Über Langeweile können sich die Gesetzeshüter im Landkreis Neu-Ulm wohl nicht beschweren – das zumindest geht aus dem Polizeireport vom Wochenende hervor: Zahlreiche Einsätze wurden verzeichnet, darunter einige skurrile Geschehnisse. So bekamen es die Polizisten unter anderem in Neu-Ulm mit auf Krawall gebürsteten Hunden (und deren Herrchen) und einer Kneipenschlägerei in Senden zu tun. Und in Vöhringen wurden zuletzt mehrere Autos zerkratzt.

Wagen: Ein Sachschaden in Höhe von einigen tausend Euro ist bei einer Reihe von Sachbeschädigungen an Autos in Vöhringen entstanden. Wie die Polizei nun mitteilt, wurde kürzlich ein auf dem Parkplatz Kellerbausee (an der Illertaltangente) abgestellter Sportgeländewagen von Unbekannten zerkratzt. Die Tat ereignete sich bereits am Donnerstag in der Zeit von 14 bis 17.45 Uhr. Der Schaden: rund 1500 Euro.

Zwei andere Autos wurden in der Parkstraße zerkratzt. Hier trieben die Vandalen wohl in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen ihr Unwesen, heißt es. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt 2000 Euro. Hinweise zu den drei Fällen nimmt die zuständige Polizei in Illertissen unter Telefonnummer 07303/96510 entgegen.

Hunde: Zwei Hunde und deren Halter haben sich am Samstagmorgen in Neu-Ulm in die Wolle bekommen: Laut Polizeireport wurde der Hund eines 53-jährigen Spaziergängers von dem Tier eines anderen Manns angegangen. Jener habe den Angriff trotz Aufforderung durch den Geschädigten nicht unterbunden. Es kam zu einem Streit, der zunächst verbal ausgetragen wurde – dann legte der Unbekannte offenbar Hand an den 53-Jährigen, der durch die Tätlichkeit leichte Verletzungen davontrug. Der Aggressor entkam.

Schlägerei: In der Nacht zum Samstag kam es in einer Gaststätte in der Hauptstraße in Senden zu einem heftigen Streit zwischen zwei alkoholisierten Gästen im Alter von 30 und 45 Jahren. Beide gaben später gegenüber der Polizei an, vom jeweils anderen zuerst geschlagen worden zu sein. Einer von beiden trug leichte Verletzungen davon. Was genau in der Kneipe passierte, sei unklar, heißt es im Polizeibericht. Weitere Vernehmungen stehen an. (az)