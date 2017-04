2017-04-05 00:40:06.0

Versammlung VdK Babenhausen knackt 500er-Marke

Der Ortsverband hat mittlerweile 506 Mitglieder. Das Ziel ist auch weiterhin soziales Engagement Von Claudia Bader

Der VdK-Ortsverband Babenhausen ist erneut gewachsen. Mit 506 Mitgliedern hat er die im Jahr 2016 angestrebte 500er-Marke deutlich überschritten. Bei der Jahresversammlung hatte Vorsitzender Klaus Ewert eine weitere gute Nachricht parat: Von den 20 Ortsverbänden im Landkreis Unterallgäu habe der Babenhauser Verband auch bei der Haussammlung 2016 das beste Ergebnis erzielt. Zu verdanken sei dies den fleißigen Sammlern Karin Smiley, Anne Ewert, Sieglinde Rohn, Karl Bader, Johann Weber, Elli Schmieg, Elfriede Sauerwein, Sebastian Rogg sowie Franziska Grauer.

Sowohl Kreisgeschäftsführer Mathias Hochmuth als auch Kreisvorsitzender Ludwig Meier sprachen diesem beachtlichen Ergebnis großes Lob aus. Da die Einnahmen für ehrenamtliche Projekte verwendet würden, sei das Geld sehr gut angelegt. Im Rückblick auf ein „bewegtes Jahr 2016“ bedankte sich der Vorsitzende vor allem bei den weiblichen Mitgliedern. „Die Frauen sind die Seele unseres Sozialverbands, die die Masse des Engagements schultern.“ Aber auch seinem Team sprach Ewert Anerkennung aus. Das Logo der großen VdK-Familie in Bayern – „Zukunft braucht Menschlichkeit“ – sieht er als Aufforderung, sich in humanistischem und religiösem Sinne nach guten und echten Werten auszurichten. „Lasst uns gemeinsam diesen Weg weiter beschreiten zum Wohle von alten, kranken und behinderten Menschen“, appellierte der Vorsitzende.

„Wir sind froh, dass es in Babenhausen einen VdK-Ortsverband gibt, bei dem stets der Mensch im Mittelpunkt steht“, betonte auch Bürgermeister Otto Göppel. Gerade in heutiger Zeit, in der so vieles nur auf Leistung und Effizienz ausgerichtet sei, brauche man mehr denn je Mitbürger, die sich uneigennützig anderen zuwendeten. „Sie machen damit nicht nur anderen eine Freude, sondern sorgen auch für ein Stück soziale Gerechtigkeit“, sagte er.

Die Frauenbeauftragte Anne Ewert sagte: „Uns Frauen im VdK-Ortsverband ist es ein Bedürfnis, Verantwortung für die älteren und einsamen Mitbürger zu übernehmen und fühlbare Nächstenliebe zu verschenken.“ Weil der VdK für seine regelmäßigen Stammtische keine Lokalität findet, hat sich der Verband dem evangelischen Gemeindenachmittag angeschlossen. „Da die Besucherstärke signalisiert, dass es allen gefällt, werden wir auch 2017 so weitermachen, bis sich eine andere Möglichkeit bietet“, sagte Ewert.

Begleitet von Applaus zeichnete der VdK treue Mitglieder aus: Für 30 Jahre wurden Maria Graf und Georg Sauter ausgezeichnet sowie für 20 Jahre Walter Egger, Karl Bader und Elmar Baur. In Anerkennung ihrer 10-jährigen Zugehörigkeit wurden geehrt: Gernot Fuchs, Edith Schubert, Marina Dermardiros, Herbert Eberle, Elisabeth Schäfer, Johann Winkler, Lorenz Ruef, Josef Schedl, Reinhart Wolf, Wolfgang Strunz, Rosemarie Glaßl, Natalie Deschaume, Rita Walter, Michael Betz, Rosmarie Kiechle, Wolfgang Rogg, Rosmarie Handfest, Josef Greineder, Heinz-Peter Kalus, Karl Janczak, Kurt Häfele, Stephan-Walter Schandner, Sybille Lukasch, Herbert Brauchle, Michael Zimmermann, Waltraud Stölzle, Albert Wörz, Rudolf Sommer, Walter Jordan, Georg Kiechle, Dieter Heide, Karin Lachenmayer, Elfriede Neukam, Sigrid Boerstinger, Horst-Dieter Boerstinger, Wilhelm Merk, Elena Zint, Andreas Zint und Walter Kienle.