2017-11-20 18:59:00.0

Altenstadt Verein für jüdische Geschichte

Der Markt Altenstadt will einer besonderen Gruppierung beitreten. Was es damit auf sich hat. Von Felicitas Macketanz

Der Markt Altenstadt hat geschichtlich gesehen einiges zu bieten: Gedenktafeln und Stelen erinnern beispielsweise an den Standort der ehemaligen Synagoge. Und im benachbarten Illereichen gibt es einen Friedhof, auf dem jüdische Mitbürger beerdigt sind. Dieses Jahr hat die Gemeinde zusammen mit Alwin Müller sogar eine Broschüre veröffentlicht, in der historische Stätten und Denkmäler erläutert werden (wir berichteten). Nun möchte der Markt einem Verein beitreten, der sich der jüdischen Kultur und Geschichte in unserer Region widmen möchte.

Die Idee dahinter ist nicht neu: Im Jahr 2004 war die Gemeinde bereits eines von 15 Gründungsmitgliedern des „Netzwerks Historische Synagogenorte in Bayerisch-Schwaben“. Neben Altenstadt gehören beispielsweise auch die Orte Ichenhausen (Landkreis Günzburg) oder Fellheim (Kreis Unterallgäu) dem Netzwerk an. Aus dieser Arbeitsgemeinschaft, die unter anderem Broschüren erstellt und Ausstellungen erarbeitet, will sich jetzt ein Verein gründen.

ANZEIGE

Die Gründung des „Netzwerks Jüdische Geschichte und Kultur in Bayerisch-Schwaben“ ist für Anfang 2018 vorgesehen, der Sitz soll in Augsburg sein. Zweiter Bürgermeister Ernst Wüst (SPD), der auf zahlreichen Versammlungen des bisher bestehenden Netzwerks bereits dabei war, sagt auf Nachfrage: „Insgesamt soll mit dem Verein das Andenken an die jüdische Kultur aufrecht erhalten werden.“ Mit einer solchen Gruppierung habe man, anders als mit einer Arbeitsgemeinschaft, eine gewisse finanzielle Grundlage, um gemeinsam Projekte auf die Beine zu stellen. Mitglied des Vereins kann laut Satzungsentwurf, der in der Sitzung des Marktgemeinderats vorlag, jede natürliche und juristische Person werden. Auch Bürgermeister Wolfgang Höß (CSU) sagte in der Sitzung: „Ein Verein hat mehr Möglichkeiten, an Gelder zu kommen, als ein loser Zusammenschluss.“ Als Vertreter der Gemeinde wird er den Markt in der neuen Gruppe repräsentieren.

Marktrat Wolfgang Rommel (CSU) verwies auf die finanzielle Lage im Markt. Noch sei diese gut, aber könne die Gemeinde auch wieder aus dem Verein austreten, wenn sie sich das finanziell nicht mehr leisten kann, wollte er wissen. Das sei kein Problem, entgegnete Höß. Einstimmig beschloss das Gremium, sich einer Vereinsgründung anzuschließen und Mitglied in der neuen Gruppierung zu werden.