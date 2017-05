2017-05-29 21:35:00.0

Illertissen Verkehrslärm: Marktplatz wird wohl teilweise dicht gemacht

Die Anwohner können sich eine partielle Sperrung der westlichen Fahrbahn an Wochenenden vorstellen. Zumindest testweise. Wie es in der Sache nun weitergeht. Von Jens Carsten

Die westliche Seite des Marktplatzes kann an Wochenenden teilweise für den Verkehr gesperrt werden – zumindest wenn es nach den Anwohnern geht: Das ist das Ergebnis einer Umfrage bei den Anliegern. Hintergrund sind Beschwerden über nächtlichen Motorenlärm und gefährliche Fahrmanöver. Deshalb ist vorgesehen, den Marktplatz testweise für motorisierte Fahrzeuge zu sperren. Bei einem Treffen zu diesem Thema hatte Bürgermeister Jürgen Eisen Fragebögen an die Bürger verteilen lassen. Ziel war es, ein Stimmungsbild zu den Fragen zu erhalten: Sperrung ja oder nein – und falls ja wie. Die Befragten konnten aus mehreren Schließungsvarianten auswählen. Eine Mehrheit sprach sich dabei dafür aus, eine teilweise Sperrung der Straße auf der Westseite des Marktplatzes ins Auge zu fassen.

Motoren röhren, Zuschauer johlen, Flaschen klirren: Mancher Anwohner des Marktplatzes kennt diese unliebsamen Geräusche nur zu gut. Denn das Areal wird seit Jahren gerne von Autofreaks als Treffpunkt genutzt, vorzugsweise an Wochenenden, in den Abendstunden und auch nachts. Für viele Anlieger sind die Zusammenkünfte ein Ärgernis, immer wieder gab es Beschwerden. In manchen Nächten sei es schwer, Schlaf zu finden, schildert ein Bürger seine Erfahrungen. Der Mann hat einen Brief an den bayerischen Innenminister Joachim Herrmann geschrieben und mehrfach die Polizei verständigt, die nach eigenen Angaben vor Ort auch verstärkt kontrollierte. Doch die Klagen über die Zustände blieben.

Kürzlich ergriff Bürgermeister Eisen die Initiative und unterbreitete den Stadträten (Ende April) die Idee von der Schließung. Nur testweise. Und an Wochenenden in der Zeit von Samstag 18 Uhr bis Sonntag 22 Uhr.

Vorgeschlagen waren drei Varianten für eine Sperrung des westlichen Marktplatzes: Dazu gehörten, erstens, die komplette Sperrung von der Hauptstraße bis zur Apothekerstraße, zweitens, eine teilweise von der Ulrichstraße bis zur Apothekerstraße und drittens eine von der Hauptstraße bis zur Ulrichstraße (ebenfalls partiell)

Der Tenor des Gremiums zu der angedachten Blockade war überwiegend positiv (wir berichteten). Von einem „guten Vorschlag“ war die Rede. Und einige Räte sahen in der Schließung die Chance, den Marktplatz als innerstädtisches Zentrum tagsüber zu beleben. Gastronomen könnten auf der verkehrsfreien Flächen Tische und Stühle aufstellen, hieß es. Auch ein Kiosk mit Kuchenverkauf könne eröffnen, so eine Vision. Und manchem Rat ging das bisher vorgesehene Ausmaß der Sperrung nicht weit genug: Das Areal könne doch komplett, also samt der Ostseite, für den Verkehr dicht gemacht werden, lautete damals sein Vorschlag. Man kam überein, verschiedene Sperrungsvarianten ausprobieren zu wollen – ein zustimmendes Votum der Anwohner vorausgesetzt.

Das hat Bürgermeister Eisen nun über die Fragebögen eingeholt. Deren Auswertung ergab, dass sich eine Mehrheit der Anlieger am ehesten eine Teilschließung vorstellen kann. „Das werden wir wahrscheinlich machen“, sagt Eisen. Und zwar zunächst bis zur Ulrichstraße – eine Einfahrt von der Hauptstraße her soll unterbunden werden, wohl durch ein Verkehrsschild und eine Barrikade zur Absperrung. Ein Auto müsse allerdings wohl weiter hindurch passen, hieß es. So könnten die Anlieger ihre Grundstücke weiter erreichen. Damit die Spazierfahrer die Lücke nicht auch bedenkenlos nutzen, seien Kontrollen sinnvoll, so Eisen. Noch nicht abgesprochen sei, ob die durch eigene Mitarbeiter oder durch Polizeibeamte erfolgen sollen.

Bei dem Anwohnertreffen seien auch Bedenken geäußert worden, sagt Eisen. Vor allem gegen eine komplette Schließung der westlichen Fahrbahn: Ein ansässiger Gastronom habe befürchtet, gerade ältere Gäste könnten dann fortbleiben. Diese seien für die Anreise auf Autos angewiesen.

Wann die Testphase beginnt und ob darüber hinaus weitere varianten ausprobiert werden ist noch offen. Details will Bürgermeister Eisen am Donnerstag in einer Sitzung des Bauausschusses (18 Uhr, Schranne) bekannt geben.