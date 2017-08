2017-08-30 11:00:00.0

Senden Versuchte Tötung: Haben sich die Männer gekannt?

Die Polizei sucht nach dem Unbekannten, der auf einen Sendener eingestochen hat. Der Täter könnte verletzt sein. Von Carolin Oefner

Die Polizei hat im Fall der versuchten Tötung in Senden noch keinen Tatverdächtigen gefasst. „Es gibt momentan noch keine heiße Spur“, sagt Sprecher Jürgen Krautwald vom Polizeipräsidium Schwaben Süd/West auf Nachfrage unserer Zeitung. Wie berichtet, hat sich ein Unbekannter am Montag gegen 6.10 Uhr an einen 42-jährigen Sendener herangeschlichen und diesen plötzlich in die Schulter gestochen.

Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. „Die Kripo legt den Fokus aber auf das Umfeld des 42-Jährigen“, sagt Krautwald. Es wird überprüft, ob sich der Geschädigte und der unbekannte Tatverdächtige vorher schon gekannt haben. Doch weiterhin kann keiner genau sagen, warum der unbekannte Mann den 42-jährigen Sendener attackierte. Selbst wenn sich die beiden gekannt haben, hätte der Geschädigte das nicht bemerkt, weil der Täter eine Sturmhaube trug.

ANZEIGE

Droht den Bürgern nun Gefahr auf Sendens Straßen? Krautwald beruhigt: Natürlich könne man nichts ausschließen, dennoch müsse sich niemand aus Angst daheim einsperren. Auch die Sendener Polizei sei auf den Straßen zurzeit noch präsenter und habe ein Auge auf die Stadt.

Über ein Motiv der überfallartigen Attacke kann die Polizei derzeit nur spekulieren: „Es könnte wie gesagt eine Vorgeschichte zwischen den beiden gegeben haben – es könnte aber auch sein, dass der Täter sich den Mann einfach so ausgesucht hat“, sagt Krautwald. Gesichert scheint nur, dass es keinen direkt vorausgegangenen Streit oder Ähnliches zwischen den Männern gegeben hat. „Es war ein unvermittelter Angriff“, sagt Krautwald.

Eine bereits begonnene Befragung der Anwohner wird in den folgenden Tagen fortgesetzt. Vereinzelt sind Hinweise eingegangen, auch aufgrund des veröffentlichten Zeugenaufrufs. Diese werden von den Ermittlern nun überprüft. Aktuell geht die Polizei davon aus, dass der Unbekannte den 42-Jährigen ernsthaft verletzten wollte, da er versucht hat, noch ein weiteres Mal zuzustechen. Deswegen wird der Fall derzeit als versuchte Tötung eingestuft und von der Kripo behandelt. Das könne sich jedoch auch wieder ändern, sobald man Näheres wisse und sich der Ablauf des Vorfalls dadurch ändere, so Krautwald.

Wie berichtet, attackierte der unbekannte Täter den Mann in der Heinrich-Heine-Straße mit einem „Stichwerkzeug“, dabei traf er ihn einmal in die Schulter und versuchte dann, noch einmal zuzustechen. Der Sendener konnte den weiteren Angriff jedoch abwehren und wurde den Umständen entsprechend nur leicht verletzt, wie die Polizei mitteilt. Worum genau es sich bei dem Stichwerkzeug handelt, wollte die Polizei auf Nachfrage aus „ermittlungstaktischen Gründen“ nicht sagen.

Der Unbekannte flüchtete nach der Attacke zu Fuß vom Tatort. Die Polizei hat am Montag sofort nach ihm gefahndet, die Suche blieb jedoch bislang erfolglos. Deswegen bittet die Kripo um weitere Hinweise. Für die Ermittler ist etwa von Interesse, wem bereits vor der Tat oder auch danach verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Heinrich-Heine-Straße in Senden aufgefallen sind. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen etwa 1,80 Meter großen, hageren Mann handeln. Er war mit einer Sturmhaube, schwarzem T-Shirt, einer blauen Jeans und dunklen Schuhen bekleidet. Durch den abgewehrten Angriff könnte der Unbekannte selbst verletzt worden sein – und zwar am Kehlkopf oder in diesem Bereich. Die Polizei will also konkret wissen: Wem ist im Raum Senden eine männliche Person aufgefallen, die seit Montag im Bereich des Kehlkopfes Hämatome, Schwellungen oder Ähnliches aufweist?

Zeugen Hinweise nimmt die Kripo Neu-Ulm unter 0731/80130 entgegen.