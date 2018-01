2018-01-03 00:34:09.0

Neujahrsempfang II Viele Bauprojekte stehen an

Pfarreiengemeinschaft Altenstadt blickt auf die kommenden Monate – und auf große Aufgaben Von Armin Schmid

Zahlreiche Neuigkeiten sind beim Neujahrsempfang der Pfarrgemeinden Altenstadt, Untereichen und Herrenstetten verkündet worden. Die Verwaltungsleiterin der Pfarreiengemeinschaft Altenstadt erläuterte, dass ein Jahr mit großen Bauprojekten in gleich fünf Pfarreien ansteht. Neu ist nach Auskunft von Johanna Roth das Vorhaben, das Pfarrhaus in Untereichen zu modernisieren und in ein Mietshaus umzuwandeln. Die Kosten sollen sich auf rund 100000 Euro belaufen. Der Umbau soll so schnell wie möglich beginnen. Derzeit warte die Pfarrgemeinde auf eine Antwort beziehungsweise Zusage der Diözese Augsburg.

Zeitig losgehen soll es auch mit der Hangsanierung unterhalb der Kirche in Herrenstetten, die nach Schätzungen etwa 1,1 Millionen Euro kosten wird. Die Bäume am Kirchhang sollen noch in diesem Winter gerodet werden. Letztlich werden Stützmauern zur Stabilisierung des Hanges eingebaut. Der Treppenaufgang wird ebenfalls neu gestaltet. Roth fügte an, dass im Zuge der Baumaßnahme, die mit europäischen Fördermitteln in Höhe von 250000 Euro bezuschusst wird, eine neue Ortsmitte für Herrenstetten entstehen soll. Nach Abschluss der Hangsanierung werde man sich über eine Außensanierung der Kirche Gedanken machen.

Gebaut werden soll ab April auch in Osterberg. Dort wird für rund 600000 Euro ein neues Pfarrheim entstehen. Im Frühjahr starten soll zudem die Sanierung der denkmalgeschützten Kirchhofmauer in Kellmünz. Die Verwaltungsleiterin betonte, dass angesichts der Lage der Mauer am ehemaligen Grenzkastell „Caelius Mons 2“ mit dem Fund von Bodendenkmälern zu rechnen sei. Die Sanierung der Kirchhofmauer soll rund 360000 Euro kosten. Mitte 2018 wird dann der Umbau des Pfarrbüros in Altenstadt starten. Hierfür müssen rund 600 000 Euro bereitgestellt werden. Das neue Pfarrbüro soll baulich so ausgerichtet werden, dass es sich zum neuen Marktplatz hin öffnet.

Pfarrer Benjamin Beck berichtete, dass der Altenstadter Kirchenpfleger Michael Briglmeir zum Jahresende 2017 aus dem Dienst ausgeschieden ist. Dies habe sich kurzfristig während der Feiertage entschieden. Briglmeir selbst fügte an, dass er kürzertreten wolle. Wer die Nachfolge antritt, ist noch nicht bekannt. Neu besetzt wird auch die Stelle der Kindergartenverwalterin. Sabine Glass-Wiest scheidet nach fünf Jahren aus dem Amt aus. Künftig wird Claudia Schulze die Verwaltungsaufgaben wahrnehmen. Zweiter Bürgermeister Ernst Wüst bekräftigte, dass in der zweiten Januarhälfte der Spatenstich für das Seniorenwohnheim auf der Westseite der neuen Ortsmitte stattfindet. Zudem werde – so die Hoffnung – in Kürze feststehen, wie das nördlich angrenzende Grundstück genutzt werden kann.

Weniger gute Nachrichten hatte Wüst mit Blick auf Untereichen parat: Der Ausbau der Mühlbachstraße müsse wiederum für ein Jahr verschoben werden. Zudem sei vor Kurzem die letzte Gaststätte des Ortsteils geschlossen worden. Wüst fügte an, dass es Gespräche mit dem Eigentümer gebe und die Hoffnung bestehe, dass die Gaststätte 2018 wiedereröffnet werden kann. Ein weiteres Problem sei der öffentliche Personennahverkehr: Die Anbindung an das württembergische Grenzgebiet müsse verbessert werden. Im Hinblick auf die Grundschule sei keine Generalsanierung notwendig. Das Gebäude sei in einem guten Zustand. Für festliche Klänge beim Empfang sorgte die Chorformation Chorwurm.