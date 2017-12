2017-12-20 11:15:00.0

Illertissen Viele Sänger auf dem Illertisser Schrannenplatz

Fünf Chöre haben neben dem Rathaus für weihnachtliche Stimmung gesorgt. Von Regina Langhans

Einen Vorgeschmack auf die weihnachtliche Freude haben die Illertisser Chöre neben dem Rathaus gegeben: „Virgin Mary had a Baby Boy“ hieß einer der Vorträge des gemischten Chors Choriosum und „Advent ist ein Leuchten“ zählte zu den Beiträgen des Männerchors des MGV Illertissen. Der Gesangverein Jedesheim intonierte unter anderem „Joy to the World“. „Wir sagen euch an den lieben Advent“ hieß es von der Singgemeinschaft Tiefenbach. Der Auer Chor Vocalis gab „Leise rieselt der Schnee“ zum Besten.