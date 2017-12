2017-12-29 00:36:19.0

Viele Unfälle auf glatten Straßen

In Illertissen krachte es gleich zwei mal

Schnee und Glätte sind gestern Vormittag der Grund für eine Reihe von Verkehrsunfällen in und um Illertissen gewesen. Ein 19-Jähriger brachte sein Fahrzeug in Illertissen nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. Wie die Polizei mitteilt, rutschte er in eine Kreuzung hinein und stieß dort mit einem von rechts kommenden Auto zusammen. Beide Wagen waren nach dem Unfall nicht mehr fahrtüchtig. Es entstand ein Schaden von rund 14000 Euro. In der Lindenstraße in Illertissen kollidierten eine 55-jährige Autofahrerin mit einem Räumfahrzeug. Weil sich die Aussagen des Fahrers des Räumfahrzeugs und der Frau stark unterscheiden, konnte die Polizei den genauen Unfallhergang noch nicht ermitteln. Der entstandene Schaden beträgt etwa 5000 Euro.

Auch in Buch krachte es. Dort kam eine 19-Jährige mit ihrem Auto auf der Staatsstraße 2018 ins Schleudern. Dabei touchierte sie einen entgegenkommenden Wagen. Unfallursache war wiederum die schneeglatte Fahrbahn. Bei diesem Unfall entstand an beiden Autos ein Schaden von insgesamt 6000 Euro. Glimpflicher ging ein Unfall in Osterberg aus. Auf der Kreisstraße NU 7 kam ein 22-Jähriger mit seinem Auto ins Rutschen und beschädigte einen Leitpfosten. Am Fahrzeug hingegen entstand kein Schaden.

Auch in den angrenzenden Landkreisen Unterallgäu und Günzburg kam es zu einigen Unfällen, bei denen meist nur ein Sachschaden entstand. Im Kreis Günzburg wurde eine 54-jährige Autofahrerin leicht verletzt. (az)