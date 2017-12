2017-12-09 16:00:00.0

Landkreis Neu-Ulm Vier Schwerverletzte bei Unfall in Kellmünz

Auf der Staatsstraße 2031 bei Kellmünz (Landkreis Neu-Ulm) sind zwei Autos frontal zusammen gestoßen. Vier Frauen verletzten sich schwer. Die Straße ist inzwischen wieder frei.

Der Wintereinbruch in der Nacht von Freitag auf Samstag führte am Samstagvormittag kurz nach zehn Uhr zu einem schweren Unfall bei Kellmünz (Landkreis Neu-Ulm). Eine 19-jährige Autofahrerin aus dem oberschwäbischen Landkreis Ravensburg war zu dieser Zeit auf der Staatsstraße 2031 von Kellmünz in Richtung Altenstadt unterwegs. Laut Polizei verlor sie in einer leichten Rechtskurve etwa 300 Meter nördlich von Kellmünz wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren Wagen und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Die Fahrerin eines von Altenstadt in Richtung Süden fahrenden Autos, das insgesamt mit drei Frauen besetzt war, konnte nicht mehr ausweichen und so kam es in der Fahrbahnmitte zum Frontalzusammenstoß. Alle vier Insassen beider Autos wurden nach erster Einschätzung schwer verletzt und mussten nach notfallmedizinischer Erstversorgung in Kliniken eingeliefert werden.

Der Rettungsdienst war mit mehreren Notärzten und Rettungswagen im Einsatz. Eine der vier Frauen wurde vom Ulmer Rettungshubschrauber "Christoph 22" ins Augsburger Zentralklinikum geflogen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, dessen Höhe die Polizei noch nicht angeben konnte. Die Feuerwehr Kellmünz sicherte die Unfallstelle ab und leitete den Verkehr örtlich um. Für die polizeiliche Unfallaufnahme, das Abschleppen der Autowracks und die Fahrbahnreinigung musste die Staatsstraße mehr als drei Stunden lang gesperrt bleiben. Nach Freigabe durch das Straßenbauamt konnte der Verkehr gegen 14 Uhr wieder rollen. wis