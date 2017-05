2017-05-23 00:34:16.0

Konzert Viola und Klavier in der Schranne

Nils Mönkemeyer und William Youn spielen Ungarische Tänze

Ein interessantes Konzert verspricht der Auftritt des Bratschisten Nils Mönkemeyer in Begleitung von William Youn am Flügel zu werden. Zu hören am Samstag, 27. Mai, ab 19 Uhr in der Historischen Schranne in Illertissen.

Mit Nils Mönkemeyer kommt ein bedeutender Bratschist nach Illertissen. Durch sein Spiel und ungewöhnliches Programm hat er sich in kurzer Zeit internationale Podien erobert und die Viola neu ins Blickfeld gerückt. Seit 2011 ist er Professor an der Musikhochschule München. In William Youn hat er einen ebenbürtigen Klavierpartner gefunden. Der gebürtige Koreaner lebt seit Jahren in München. Das Programm bietet Werke unter anderem von Johannes Brahms und Robert Schumann. (lor)

Illertissen, „Buch und Musik“: 07303/ 928464, Traffiti-Center Ulm: 0731/ 1662117, Fritz Unglert: 07303/ 7257, Abendkasse.