Vöhringen Vöhringen haut mit Tony Marshall auf die Pauke

Mit einer dreistündigen Musikparty und vielen Künstlern begeistert die Schlagerlegende im Wolfgang-Eychmüller-Haus. Wie unser Autor den Abend erlebt hat. Von Roland Furthmair

Mit großer Begeisterung war im Februar des vergangenen Jahres das Konzert von Schlager-Legende Tony Marshall im Sendener Bürgerhaus aufgenommen worden. Nun kehrte der 78-jährige Unterhaltungskünstler in die Region zurück. Erneut mit großem Erfolg: Im Wolfgang-Eychmüller-Haus in Vöhringen boten Marshall und andere Künstler eine stimmungsvolle Schlagerparty. Seine rund 200 Fans spendeten begeistert Beifall.

In Vöhringen schien es Tony Marshall mit seinem Klassiker „Heute hau‘n wir auf die Pauke“ halten zu wollen: Er lieferte ein dreieinhalbstündiges Programm ab. Damit war dem bekannten Sänger im Eychmüller-Haus die Sympathie seiner mittlerweile ebenfalls etwas in die Jahre gekommenen Fangemeinde so sicher, wie vor 40 Jahren, als er mit „Schöne Maid“ bei der Vöhringer Heimatwoche für Hochstimmung gesorgt hatte.

Mit zahlreichen Schlagerklassikern führte Marshall-Sohn Pascal durch das Programm, das mit dem aus Niederbayern stammenden 17-jährigen Nachwuchstalent Johannes Niggl einen fulminanten Start hatte. Der Sommerhitkönig der Fernseh-Unterhaltungsshow Immer wieder sonntags gab richtig Gas und bot mit seiner Harmonika neben dem „Boarischen“ diverse Polkas und auch den beliebten Titel „Sommerfieber“.

Schon mal in Stimmung gebracht, hatte es das durch viele TV-Auftritte bekannten Südtiroler Duo „Die Ladiner“ in Vöhringen nicht mehr schwer, mit eigenen Titeln und dem Medley „Hymnen aus ihrer schönen Heimat“ die Besucher zu begeistern. Dabei wurden die bekannten Schlagerklassiker wie selbstverständlich zu einem großen Chorgesang, denn das Publikum stimmte fröhlich mit ein. Nach der Zugabe „La Montanara“, das a cappella ohne jegliche technische Unterstützung präsentiert wurde, entließen die Zuhörer das Duo mit viel Applaus in die Pause.

Zu Beginn des zweiten Teils entführte Nachwuchssängerin Carina nach ihrem neuen Titel „Erste Liebe“ mit Songs von Conny Francis, Vicky Leandros, Nicki, Heintje und Gitte die Gäste musikalisch in die Zeit 1960er Jahre.

Dort angekommen, war es an der Zeit, dass Tony Marshall als Stimmungsmacher der Nation seine „Schöne Maid“ und „Heute hau’n wir auf die Pauke“ auspackte. Einen weiteren Gassenhauer bot der 1978 zum Ehrenbürger von Bora Bora (in Französisch-Polynesien) ernannte Sänger mit „Auf der Straße nach Süden“.

„Rotwein ist für alte Knaben, eine von den besten Gaben“: Diese Weisheit von Wilhelm Busch bildete bei dem Konzert den Beginn einer Reihe von Trinkliedern, darunter eine Ode an den „Vater Rhein“.

Auch dass Marshall in acht Sprachen singen kann und als ausgebildeter Opernsänger ursprünglich in Musicals und Theaterstücken auftrat – zum Beispiel als Tevje im Musical Anatevka oder als Papageno in der Zauberflöte – erfuhren die Besucher. Denn der Künstler erzählte einige Anekdoten aus seinem Leben. Er stehe auch nach Jahrzehnten im Geschäft stets mit Demut und Dankbarkeit vor seinem Publikum, sagte Marshall. Mit großem Stolz erfülle ihn seine jüngste Rolle: die als Urgroßvater. Nach über 10000 Auftritten und 62 Jahren Bühnenerfahrung sei ihm sein Privatleben enorm wichtig.

Zu hören gab es mit „Ich hab’ in einer Nacht tausend mal an dich gedacht“ und „Die Hände zum Himmel“ weitere Klassiker. Und dann erfüllte „My Way“, das Marshall im Duett mit seinem Sohn Pascal sang, die Erwartungen der Besucher im Eychmüller-Haus offenkundig vollends – es gab erneut reichlich Beifall.

Zum Abschied wählte die lebende Schlager-Legende einen legendären Titel: Für „Sierra Madre“ kamen alle Mitwirkenden des Konzerts auf die Bühne – und wurden dabei begeistert von den mittlerweile stehend applaudierenden Zuhörern begleitet.

So zeigte die Schlagerparty in Vöhringen, dass Marshall mit fast 79 Jahren mitten im Musikerleben steht – und dass obwohl er angeblich mit 70 Jahren sein letztes Lied schreiben wollte. Doch Marshall hat sichtlich Spaß an seiner Arbeit. Das Fazit des Urgesteins in Vöhringen lautete: „Das Leben kann so schön sein.“

