Bildung II Vöhringer Realschule macht den Vorreiter

In der Einrichtung wird von September an im ersten „gebundenen Ganztageszug“ im Landkreis unterrichtet

Als erste Realschule im Landkreis Neu-Ulm bietet die Staatliche Realschule Vöhringen ab dem nächsten Schuljahr einen gebunden Ganztagszug an. Das teilt das Landratsamt Neu-Ulm in einer Presseerklärung mit. Auf Antrag des Landkreises Neu-Ulm hat jetzt die Regierung von Schwaben die Einführung ab der fünften Jahrgangsstufe genehmigt. Landrat Thorsten Freudenberger begrüßt die Erlaubnis: „Die gebundene Ganztagsschule an der Realschule Vöhringen ist für unsere Bildungsregion ein weiterer wichtiger Baustein. Die Eltern der Realschüler können dadurch Familie und Beruf besser vereinbaren.“ Zudem, so Freudenberger, „erhalten die Mädchen und Buben mit diesem pädagogisch abgestimmten Konzept eine noch gezieltere Förderung und Betreuung“. Im Unterschied zur offenen Ganztagsschule, bei der sich freiwillige Nachmittagsangebote an den Vormittagsunterricht anschließen, gewährleistet die gebundene Ganztagsschule einen „rhythmisierten Pflichtunterricht“ an vier Wochentagen von jeweils 8 bis 15.30 Uhr. Bis 16 Uhr ist die erweiterte Betreuung bei Bedarf möglich. Mittagsverpflegung erhalten alle Schüler verpflichtend in der schuleigenen Mensa im Klassenverband. Offene Ganztagsangebote gibt es seit dem Schuljahr 2010/11. Ab September gibt es nun auch die gebundene Ganztagsschule. „Das ist ein großer Schritt für unsere Schule. Wir sind stolz, dass wir damit Vorreiter unter den Realschulen im Landkreis sind“, freut sich Schulleiter Oliver Eschenbach. (az)

Anmeldungen für den Ganztagszug nimmt die Staatliche Realschule Vöhringen in der Anmeldewoche vom 8. bis 12. Mai entgegen.