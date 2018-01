2018-01-06 07:00:00.0

Landkreis Von „Gut Holz“ zum alten Eisen: Immer weniger junge Leute kegeln

Immer weniger junge Leute lassen sich auf die Kegelbahnen locken. Wie Vereine in der Region damit umgehen. Von Florian Holley

Früher gab es für viele Menschen kaum einen beliebteren Treffpunkt als die örtliche Kegelbahn. Der fröhliche Wurf auf die Figuren war so etwas wie ein Volkssport. Und an so manchem Wochenende in den 1980er Jahren war es schwer, überhaupt eine Bahn zu mieten. Der sportliche Wunsch „Gut Holz“ schien in aller Munde zu sein.

Doch heute sind die gemütlichen Wirtschaftshinterzimmer oft fast leer – und den Kegelvereinen gehen die Mitglieder aus. Gerade bei jungen Leuten stehe der Sport nicht mehr hoch im Kurs, beobachten Funktionäre. Wie sieht es bei Vereinen in der Region aus? Eine Umfrage.

Bei den Klosterbeurer Sportkeglern ist der Schwund deutlich sichtbar. Von den ehemals etwa 45 Mitgliedern gibt es heute noch 28, wovon 16 aktiv kegeln, sagt Abteilungsleiter Manfred Schmidt. Es sehe allerdings noch besser aus, als in Nachbarorten, wo sich schon Vereine aufgelöst hätten. Schmidt hat die Probleme des Sports ausgemacht: Kegeln sei einfach kein Trendsport. Und die langen Spielzeiten in der Liga seien abschreckend: Ein Spiel, das um 12 Uhr beginne, dauere mindestens bis 17 Uhr. „Da ist der Tag dann meist gelaufen“, sagt Schmidt. Der Verein versuche zwar, mit Schulen in der Umgebung zu kooperieren und sich so über Wasser zu halten – allerdings gebe es aktuell trotzdem nur zwei Jugendkegler im Verein. Der Altersdurchschnitt liege bei etwa 50 Jahren. Für Schmidt hat Kegeln jedoch noch lange keine Altersflecken: „Es ist ein Kampf für Mann gegen Mann und das macht Spaß.“

Die neun Kegel faszinieren auch Sebastian Abt, den Abteilungsleiter von „Alle Neune“Thal. Er findet es sehr gut, dass man den Sport noch im hohen Alter betreiben könne. Mit sieben aktiven Mannschaften gibt es in Thal einen der größten Kegelvereine der Region – junge Sportler gibt es allerdings nur sieben. Man hätte gerne einige Neulinge, so Abt. Doch es sei eben schwer, Jugendliche im Verein zu halten: „Wenn dann muss eine Gruppe zum Training kommen.“ Jugendliche die allein kommen hätten oft schon Freunde oder Verwandte im Verein, weshalb sie überhaupt auf die Idee kämen, die Sportart zu testen.

Der Vorsitzende des Kegelvereins Neu-Ulm, Michael Kastler, sieht ein anderes Problem: Durch die wachsende Anzahl an Ganztagsschulen hätten viele Eltern und Kinder einfach nicht mehr die Lust, sich Abends an feste Trainingszeiten in einem Sportverein zu binden. Die Neu-Ulmer Kegler haben zurzeit über 50 Mitglieder, jedoch seien davon nicht einmal zehn Jugendliche. Hier wünscht sich Kastler mehr Engagement im Verein: „Niemand bietet an, die Kinder zu trainieren.“ Weil die Jugendförderung ausbleibe, steige der Altersdurchschnitt. Der Vorsitzende selbst schätzt die Kombination aus Koordination und Kondition bis heute – das anstrengende Sportkegeln sei mit der entspannten „Bierdeckelrunde“ nicht gleichzusetzen.

Kevin Heidrich vom Sportverein Jedesheim ist der gleichen Ansicht: Jeder der schon mal wirklich gekegelt habe, würde die Anstrengung merken können. In seinem Verein sind aktuell etwa 35 Mitglieder aktiv, fünf davon sind Jugendkegler. Der Altersdurchschnitt liege zwischen 35 bis 40 Jahren. Die Jugend zu erreichen sei schwierig, da die Kinder lieber vor dem Fernseher oder der Videospielkonsole sitzen würden, sagt Heidrich. Das Vereinsleben stehe da nicht hoch in Kurs. Mit Veranstaltungen wie etwa Discokegeln mit Musik und Licht versuche man im Verein, junge Spieler für sich zu gewinnen. Auch wenn es in Jedesheim aktuell noch genug Aktive gebe: „Kegeln wird immer mehr zur Randsportart“, sagt Heidrich. Das führe zu Veränderungen: So müssten weibliche Sportler immer wieder aufs Neue versuchen, überhaupt noch einen Ligabetrieb auf die Beine zu stellen. Und bei dem werde die Wettbewerbsstruktur immer wieder umstrukturiert.

Frank Eberle von der Kegelabteilung des FußballclubsGerlenhofen freut sich, einen Teamsport auszuüben, bei der es nicht um Rasen und Pfosten geht. Junge Leute für das Kegeln zu begeistern, ist jedoch auch für ihn schwierig: Der Sport sei wohl einfach nicht mehr für die heutige Jugend gemacht. Der Gerlenhofer Verein hat 30 Mitglieder, darunter „nur“ sieben Jugendliche. Dem Kegeln fehle wohl einfach der besondere „Actionfaktor“, den die heutige Jugend suche, glaubt Eberle. Die Jugendlichen sollen trotzdem versuchen Gleichaltrige für das Kegeln zu begeistern – damit der einstige Volkssport auch in Gerlenhofen eine Zukunft hat.