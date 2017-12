2017-12-14 00:35:53.0

Kabarett Von Lausbuben und Pisa-Prüfern

Christine Eixenberger gastiert im Theater am Espach

In ihrem zweiten Soloprogramm „Lernbelästigung“ holt die Schlierseer Kabarettistin Christine Eixenberger ihr wahres Leben auf die Bühne: Denn als gelernte Grundschullehrerin kennt sie den Bildungsdschungel genau. Kurz vor dem Jahreswechsel, am Freitag, 29. Dezember, gastiert Eixenberger im Babenhauser Theater am Espach. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Die 30-Jährige hat 2014 die BR-Comedy-Talkshow „Habe die Ehre“ zusammen mit dem Kabarettisten Wolfgang Krebs moderiert. Nun kämpft sie sich auf der Bühne als Referendarin und Chefin von 23 Lausbuben und -mädchen, die mit einem Bein noch im Sandkasten, mit dem anderen aber schon in der Pubertät stecken, durch den Schulalltag. Im Unterholz lauern dabei Pisa-Prüfer und schürfen Dax-Unternehmen nach „Humankapital.“ Am Ende der 4. Klasse wartet zudem der Übertritt, und die Eltern fordern zähnefletschend „Gymnasium!“ Doch nicht nur viel Amüsantes erzählen, sondern auch singen wird die Kabarettistin in ihrem rund zweistündigen Programm: In ihren Liedern lehrt sie dem Publikum das Lehrereinmaleins.

Wie Eixenbergers drittes Solo-Programm heißen wird, steht übrigens bereits fest: „Fingerspitzenlösung“. Die Tour startet im Frühjahr 2018. (az)

Karten gibt es im Vorverkauf bei Textil-Kast in Babenhausen, Telefon 08333/93 246.