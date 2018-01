2018-01-03 07:02:00.0

Babenhausen Von Piloxing bis Wünschelrutengehen: Das neue Volkshochschul-Programm

Die Volkshochschule in Babenhausen bietet im Frühjahr und Sommer rund 40 Kurse an. Von Fritz Settele

Rund 40 Kurse bietet die Volkshochschule Babenhausen (Vhs) im kommenden Frühjahr und Sommer an. Dabei setzen die Organisatoren auf Bewährtes aus Gesundheit, Sprachen, Küche und Sport – aber auch auf einiges Neues.

Computer: Eine Fortsetzung finden die Computerkurse mit André Inderst, vor allem zu Grundlagen am eigenen Laptop bei einem Kombikurs für die Programme Word und Excel (alle Versionen). Zudem vermittelt er Grundlagen zum Programm Power Point und dem Umgang von Smartphone und Tablet.

Sprachen: Ein breites Feld nimmt der sprachliche Bereich ein. Zu den Klassikern zählt ein Kurs zur Englischen Konversation mit Christine Hammerer, ein Englisch-Intensivtraining für Schüler der Realschulabschlussklassen sowie ein Crashkurs „Business English“, beides mit Claudia Bailer. Zudem bietet Bailer den Kurs „Französisch leicht gemacht“ für Schüler der sechsten bis achten Klassen an Realschulen und Gymnasien an.

Gesundheit: Den Schwerpunkt des Vhs-Programms bildet wie immer der Gesundheitssektor. Dabei widmet sich ein Kurs unter Annegret Hörmann der Faszination des Wünschelrutengehens. Die Teilnehmer versuchen dabei, Wasseradern und Erdstrahlen aufzuspüren. Mütter von Babys ab sechs Monaten oder Kleinkindern bis zu drei Jahren können an einem Mutter-Kind-Hatha-Yoga-Kurs teilnehmen. Dieser eignet sich für Anfänger und Fortgeschrittene und wird von Sabine Binder geleitet. Sie bietet auch einen Präventionskurs Hatha Yoga für alle Altersklassen an. Neu ist der Kurs „Tao Touch“, also Meditation und Bewegung für Erwachsene, mit Brigitte Häfele.

Aquafitness für Jedermann veranstalten Johanna Bertele beziehungsweise Anita Grauer zu unterschiedlichen Zeiten im Schwimmbecken des Seniorenzentrums. Corinna Wegener zeigt Varianten der tänzerischen Sportart Zumba, wobei die Gold-Variante speziell für ältere, aktive Menschen entwickelt wurde. Außerdem bietet Wegener Piloxing an, eine Kombination aus Pilates und Boxen. Hinzu kommt das choreografierte Krafttraining für Teilnehmer ab 16 Jahren unter dem Motto „Fit & Funky“. Reines Pilates mit Klàra Somogyi gehört ebenso zum Programm, wie die Problemzonengymnastik für Frauen mit Vhs-Leiterin Sonja Rau-Schädle.

Aussehen: Axel Fastner gibt Frauen unter dem Titel „Easy Beauty – Das wirklich einfache und schnelle Make-up“ Schminktipps. Außerdem zeigt er, wie sanfte Farben die Augen strahlen lassen und wie ein gelungenes „Make-up 55+“ aussieht. Elke Mensch bietet einen Kurs zu Hochsteckfrisuren an.

Küche: Heidi Ehrmann gibt Anleitungen zum „Kochen mit Freunden – für Kids von zwölf bis 17 Jahren“, aber auch zum Kochen eines mehrgängigen Menüs für Kochfreudige ab 16 Jahren. „Neues aus der Pfanne“ gibt es mit Doris Reiter zu entdecken. Zudem darf ihr Vhs-Klassiker nicht fehlen: Dabei kochen Männer gemeinsam ein Menü. Bei Doris Singer dreht sich alles um das Kochen mit dem Küchengerät Thermomix, nämlich bei der Thermomixküche im April beziehungsweise im Juni. Einblick in die original thailändische Küche gewährt Pimphawan Ebinger interessierten Jugendlichen und Erwachsenen, etwa bei einem Sommergrillen.

Musik: Den musikalischen Bereich deckt auch in dieser Frühjahr- und Sommersaison Musiklehrer Rudolf Sauerstein mit seinen Keyboard- und Gitarrekursen für Anfänger und Fortgeschrittene beziehungsweise Wiedereinsteiger ab.

Der Großteil der Kurse findet im Vhs-Raum im historischen Rösslegebäude, Schrannenstraße 8 in Babenhausen, oberhalb der Gaststätte, statt. Einzelheiten zu Terminen, Kurskosten oder Mitzubringendes kann dem ausführlichen Programm entnommen werden, das ab Anfang Januar im Babenhauser Rathaus sowie bei den örtlichen Banken und Geschäften ausliegt. Anmeldungen sind von diesem Zeitpunkt an möglich.