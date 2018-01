2018-01-10 00:33:30.0

Empfang Von Wald und Wasser

Bürgermeister Rainer Schmalle blickt auf die anstehenden Aufgaben für Osterberg. Was heuer geplant ist Von Regina Langhans

Einen spontanen, aber dafür um so herzlicheren Neujahrsempfang gab es vor Kurzem in Osterberg: Bürgermeister Rainer Schmalle nahm den Drehtermin des katholischen Fernsehens (wir berichteten) bei der Aussendung der Sternsinger im Ort zum Anlass, nicht nur gleich mit den Heiligen Drei Königen, sondern auch mit Bürgern und Gemeinderäten anzustoßen.

Seine Ansprache widmete der Rathauschef den neuesten Entwicklungen im Dorf. Mit Jahresbeginn habe das „Haus der Kinder“ seinen Betrieb aufgenommen, wo Kinder im Alter von zwei bis zehn Jahren betreut werden. Damit übernehme man auch die Mittagsbetreuung von Schulkindern, was in anderen Orten die Schule leiste, so der Bürgermeister. Die offizielle Einweihung mit einem Tag der offenen Tür sei im Mai geplant. Dann seien auch die „letzten Kleinigkeiten“ fertig.

Derzeit widme sich die Kommune dem Räumen der Gräben im Ried, damit das Wasser abfließen könne. Zwei sind bereits frei, ebenso ein Abfluss zur Roth, teilte Schmalle mit. Die Bäume im Wald würden unter dem stehenden Wasser leiden. Viele Jahre lang seien sie nicht mehr gepflegt worden.

Auch in der Waldwirtschaft selbst stünden Veränderungen bevor: Fichten würden Tannen gegenüber bevorzugt. Bei Nachpflanzungen sollten nicht zu viele Laubbäume dazukommen, um den Charakter des Bestands zu erhalten.