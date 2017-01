2017-01-27 00:34:37.0

Kunst Vortrag über Janosch und Lindenberg

Eine Expertin spricht in Illertissen über die beiden Künstler

Was hat der Zeichner und Autor Janosch mit dem Musiker Udo Lindenberg zu tun? Dieser Frage geht am Dienstag, 31. Januar, ein Vortrag der Volkshochschule (Vhs) Neu-Ulm in Illertissen nach. Er findet in der Geschäftsstelle der Einrichtung im Henle-Bau (Dietenheimer Straße 7) statt und beginnt um 19 Uhr.

Auf den ersten Blick lässt sich kaum eine Verbindung zwischen Janosch und Udo Lindenberg finden. Doch das täuscht: So findet derzeit in der Kreuzkirche in Nürtingen eine viel beachtete Ausstellung mit dem Titel „Hinterm Horizont geht’s weiter – Riesenparty für zwei Tiger: Udo Lindenberg und Janosch“ statt.

Die Kunsthistorikerin Barbara Honecker beschäftigt sich am Dienstag im Rahmen eines digitalen Vortrags mit den beiden Künstlern: Udo Lindenberg ist seit über 20 Jahren mit Malerei beschäftigt, seine Werke erstaunen oft durch die ungewöhnliche Materialwahl, denn er malt mit Alkohol und nennt seine Ergebnisse denn auch sinngemäß „panische Likörelle“.

Auch Janosch malt seit vielen Jahren und ist als Kinderbuchautor und -illustrator berühmt geworden. Daneben entstanden aber auch weniger bekannte Werke, von denen eine Auswahl in der Kreuzkirche zu sehen ist. Der Vortrag in Illertissen will den Zuhörern Werk und Leben der beiden Künstler näher bringen.

Am Mittwoch, 8. Februar, bietet die Vhs dann eine Fahrt zu der Ausstellung nach Nürtingen an. (az)