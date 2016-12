2016-08-11 17:44:00.0

Kellmünz/Pleß Voten für Open-Air-Party mit Mark Forster

Kellmünz hat sich gemeinsam mit der Gemeinde Pleß für das BR-Dorffest beworben - und steht in der Endauswahl. Nun zählen die Klicks der Bürger.

Die Sänger Milow und Mark Forster live auf der Bühne erleben: In Kellmünz könnte im September eine riesen Party steigen. Denn die Gemeinde hat sich für das Bayern 3 Dorffest 2016 beworben – und steht nun in der Endauswahl.

Unter dem Motto „Dorffest 2016 – wir rocken das für euch!“ haben die Kellmünzer, gemeinsam mit der Gemeinde Pleß, ein Bewerbungsvideo eingereicht und die Jury des kostenlosen Open-Air-Festivals überzeugt. Nun heißt es: Fleißig abstimmen. Denn nur wer die meisten Stimmen in einem Online-Voting bekommt, hat die Chance, das Event in den Ort zu holen.

ANZEIGE

Gemeinden mit den meisten Klicks ziehen ins Finale ein

Abgestimmt werden kann ab Freitag, 12. August, 7.10 Uhr, im Internet auf bayern3.de. Die zwei Gemeinden mit den meisten Klicks ziehen ins Finale ein. Zusätzlich haben die sechs Kandidatengemeinden während der Voting-Phase die Chance, bei den „Dorfmissionen“ eine Aufgabe zu lösen und so weitere Bonus-Stimmen zu sammeln.

Das Online-Voting endet am 24. August um 7 Uhr. An diesem Tag müssen die Gewinner noch einmal in einem Wettbewerb gegeneinander antreten. Danach steht fest, wo am 10. September das Dorffest stattfindet. Auf der Bühne stehen dann Mark Forster („Au revoir“) und Milow („Ayo Technology“). Komplettiert wird das Line-Up mit der deutschen Sängerin und Rapperin Namika („Lieblingsmensch“) und der Bayern-3-Band.

Mit diesem Video haben sich Kellmünz und Pleß beworben

Wer das Bewerbungsvideo der Gemeinden Kellmünz und Pleß sehen möchte, kann das unter www.bayern3.de/dorffest-kellmuenz-pless-schwaben. (az)