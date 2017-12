2017-12-01 06:59:00.0

Babenhausen Wann zieht der Weihnachtsmarkt zum Schloss um?

Alle Jahre wieder diskutiert der Marktrat über den passenden Standort. Diesmal ist das Fuggerareal im Gespräch. Von Fritz Settele

Eigentlich ist bereits alles geregelt: Der Babenhauser Weihnachtsmarkt findet wie im vergangenen Jahr auf dem Parkplatz am Rössle-Gebäude statt. Auch der Termin steht schon fest, nämlich Samstag und Sonntag, 16. und 17. Dezember. Der Marktrat hat all dem seine Zustimmung gegeben. Und doch ist nicht jeder mit der Planung zufrieden.

Der Marktrat debattierte erneut über den Standort des Weihnachtsmarktes – wie in manchen Jahren zuvor. Einige Markträte gaben an, eine Verlegung auf das Fuggerareal zu favorisieren. Am besten schon heuer, hieß es.

Erst im vergangenen Jahr hatte der Marktrat darüber diskutiert, die Schrannenstraße einzubeziehen und das gesamte Marktgeschehen zwischen Rössle-Gebäude und Marktplatz stattfinden zu lassen. Diese Variante fand jedoch keine Zustimmung bei der Gewerberegion.

Nun brachte der stellvertretende Bürgermeister Christian Pfeifer in der Marktratsitzung eine andere Örtlichkeit ins Spiel: das Gelände um das Fuggerschloss. Dort herrsche ein „geniales Ambiente“ – das Schloss sei zudem eine Art „Aushängeschild für den Fuggermarkt“. Bürgermeister Otto Göppel stimmte dem zu. Die Marktgemeinde habe auch bereits Kontakt mit dem fürstlichen Haus hergestellt. Es zeige sich prinzipiell einverstanden damit, berichtete der Rathauschef.

Für dieses Jahr aber sieht der Bürgermeister keine Chance mehr, den Standort zu verlegen, seien doch die Vorbereitungen für den Markt auf dem Rössle-Parkplatz schon zu weit fortgeschritten. Nicht zuletzt sei die notwendige Verlagerung der Stromanschlüsse mit einigem Aufwand verbunden. Langfristig sehe aber auch er im Fuggerareal einen idealen Standort, sagte Göppel.

Pfeifer forderte, nach dem Ende des diesjährigen Weihnachtsmarktes umgehend Gespräche mit der Gewerberegion zu führen. Man solle „nicht erst drei Monate vor der Durchführung“ darüber diskutieren, sondern möglichst ein Jahr davor. Nach Pfeifers Worten lautet die Devise: „Wenn man es will, findet man auch Wege. Wenn nicht, sucht man Gründe dagegen.“ Im Marktrat wurde als Vorbild der Weihnachtsmarkt in Neuburg an der Kammel genannt, der viele Besucher anzieht.

Mit Blick auf den kommenden Weihnachtsmarkt wollte Quirin Rothdach wissen, ob die Rechberstraße beziehungsweise die Tiroler Straße wieder für eine Woche gesperrt seien. Dies bestätigte Göppel. Zudem wies er darauf hin, dass Vertreter der Marktgemeinde entsprechende Gespräche mit dem Betreiber des neuen Hotels geführt haben, welches seit diesem Jahr im ehemaligen Katheinigerhaus beheimatetet ist. Eine so lange Straßensperre ist laut Karin Lepschy „nicht toll“ für den Hotelbetreiber. Peter Miller forderte, die Sperre rechtzeitig zu beschildern, damit der Schwerlastverkehr nicht plötzlich vor der Rössle-Kreuzung auf Rangierprobleme stoße.