2018-01-03 07:00:00.0

Illertissen Warten auf das schnelle Internet

Die Telekom erweitert ihr Netz in Illertissen und Betlinshausen. Nun gibt es dabei offenbar Verzögerungen.

Ein Teil der Illertisser Innenstadt ist Pink eingefärbt – und auch Tiefenbach, Au und gut die Hälfte von Jedesheim: Diese Ansicht bietet eine Karte auf der Internetseite der Telekom. Darin festgehalten ist der Ausbaustatus bei der Versorgung mit schnellem Internet (Festnetz). So weit so gut. Oder eben nicht. Zumindest aus Sicht mancher Betlinshausener: Der Ortsteil trägt nämlich (ebenso wie ein Bereich der Innenstadt Illertissens) statt knalliger Magenta-Farbe in dem Schaubild „nur“ ein müdes blaugrau. Will sagen: Schnelles Breitbandinternet ist dort – was die Telekom angeht – nicht verfügbar. Noch nicht. Denn die Ausbauarbeiten laufen: Voraussichtlich Anfang März soll das Netz zur Verfügung stehen, ist auf der Seite zu erfahren.

Und das erregt den Unmut mancher Bürger. Aufmerksame Beobachter haben festgestellt: Bis vor Kurzem war noch Ende 2017 für als Zeitpunkt für den Abschluss der Arbeiten angegeben.

Die Verzögerung ist im Illertisser Rathaus bekannt – allerdings auch nur durch einen Klick auf die Homepage des Unternehmens. Weil es sich nicht um einen öffentlichen Auftrag handelt, berichtet die Telekom nicht von sich aus über den Status, sagt Kämmerer Markus Weiß. „Wir haben keine Infos erhalten.“

Wer sehnsüchtig auf rasante Datenraten wartet, muss sich also wohl noch in Geduld üben. Und hoffen, dass der nun anvisierte Termin eingehalten wird. (caj)