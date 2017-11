2017-11-09 07:00:00.0

Illertissen Warum Martin als Superstar der Heiligen gilt

Am 11. November wird der Namenstag eines beliebten Schutzpatrons gefeiert. Eine Spurensuche in der Region. Von Ralph Manhalter

Ein Reiter mit rotem Mantel vorneweg, dahinter viele Kinder mit Laternen: Solche Anblicke sind in diesen Tagen in der Region vielerorten zu beobachten – mit Umzügen und Festen wird dem Heiligen Martin gedacht. Er ist ein wichtiger Patron für viele Gotteshäuser in der Region. Landläufig gelten diese Kirchen als sehr alt – wird doch der Heilige mit der fränkischen Kolonisation im frühen Mittelalter gleichgesetzt.

Über die Person ist einiges bekannt: Der später heilig gesprochene, ehemalige römische Soldat Martinus wurde 316 oder 317 im heute ungarischen Savaria (Szombathely) geboren und starb 397 in der Nähe von Tours. Schon bald nach seinem Tod erklärte der merowingisch-fränkische Herrscher Chlodwig Martin zum Schutzherrn des Frankenreichs. Sein berühmter Mantel galt als fränkische Reichsreliquie.

Es war der früh christianisierte alemannische Adel, der eine Form von Kirchensystem einführte und die Patrozinien den in jener Zeit bekanntesten und beliebtesten Heiligen unterstellte. Neben einer handvoll weiterer sind vor allem die vier sogenannten „M-Heiligen“ zu nennen: Maria, Michael, Mauritius – und Martin. Dieses Quartett, nicht selten noch ergänzt um Johannes, bildete eine kirchliche Organisationseinheit des frühmittelalterlichen alemannischen Herzogtums. In den meisten Fällen stellte die Martinskirche das Hauptgotteshaus eines solchen Bezirks dar, welche gegenüber der Bischofskirche mit einem „Quart“, das heißt einem Viertel des eingenommenen Zehnts abgabenpflichtig war. Diese bedeute Rolle des Martinspatroziniums verweist darauf, dass der fränkische Schutzpatron einer der ersten war, dessen Name und Lebensgeschichte in das alemannische Bewusstsein eingegangen ist. Ein vollständiges „Vier-M-Kirchensystem“ lässt sich heute noch links der Iller feststellen: Zu St. Martin in Dietenheim gesellen sich St. Mauritius in Unterbalzheim, St. Michael in Wain und St. Maria in der kleinen Lindenkapelle.

Im Rothtal ist eine Kirche der heiligen Maria noch nicht nachgewiesen, Martin jedoch in Obenhausen, Mauritius in Gannertshofen und Michael in Bubenhausen vertreten. Auch andere Martinskirchen in der Umgebung können als Mittelpunkt eines solchen, ehemaligen Verwaltungsdistrikts angesehen werden – auch wenn durch Patronatswechsel vielleicht nicht mehr lokalisierbar sind. Oft sind die Vorgänger jedoch auf einem Seitenaltar der neuen Kirche abgebildet, was von einer 1300 Jahre alten kirchlichen Organisationsform zeugt.