2017-06-01 16:00:00.0

Babenhausen Was Babenhausen und Israel vereint

Die Anton-Fugger-Realschule hat zwei neue Partnerschulen im Nahen Osten. Wie es dazu kam und wie der Direktor seine Zeit dort erlebt hat. Von Felicitas Macketanz

Wenn Martin Rister über den Staat Israel spricht, kommt er gar nicht aus dem Schwärmen heraus. Der Schulleiter der Anton-Fugger-Realschule in Babenhausen war dort – fünf Tage hat er bei einem israelischen Schulleiter gewohnt und dessen Kultur aus nächster Nähe miterlebt. Rister hat jede Menge Emotionen gesammelt, sagt er einige Wochen nach dem Aufenthalt im Nahen Osten. Und noch etwas hat er aus dieser Zeit mitgenommen: Eine Partnerschaft zwischen seiner Schule und zwei verschiedenen Bildungseinrichtungen in Israel, der „Greek Catholic School Shefa-Amr“ und der „I’billin Junior High School“.

„Wir haben sogar eine Whatsapp-Gruppe, in der acht Schulleiter und fünf weitere Lehrer aus verschiedenen Nationen miteinander kommunzieren“, berichtet Rister über das gemeinsame Projekt. Zustande gekommen ist dieses über den sogenannten MINT-Austausch, den die Realschule Babenhausen schon seit längerer Zeit zusammen mit der Jugendbildungsstätte (Jubi) organisiert. Mit MINT sind die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik gemeint. Schüler sollen in diesen Fächern und natürlich auch in anderen Themenfeldern – wie Kultur und Sprache – durch den Austausch gefördert werden. Im Vordergrund steht dabei die Umwelterziehung aber auch die Völkerverständigung. Die Realschule Babenhausen pflegt bereits Partnerschaften mit Bildungsstätten in Kroatien, Frankreich und England. Ob Letztere Bestand haben werde, sei wegen des Brexits noch unklar, so Rister. Daneben gab es Austauschprogramme mit Portugal. Jetzt gehört auch Israel mit einem eigenen Projekt zu den Partnerländern der Realschule.

ANZEIGE

„Der Leiter der Jubi hat gesagt, wir brauchen einen Schulleiter, der sich für einen Austausch mit Israel einsetzt. Und daraufhin hat er gefragt, was ich an Ostern vorhabe“, sagt Rister. Der Direktor gibt zu, dass er anfangs sehr unwissend über Israel war. „Wir wissen davon sehr wenig und davon, was sich dort alles ereignet“, sagt er. Und weiter: „Es ist ein friedliches Land, in dem verschiedene Religionen aufeinander treffen.“ Es gehöre zu unserer Aufgabe, diese Erfahrungen wahrzunehmen und aufzuzeigen. Rister geht noch einen Schritt weiter. Er möchte nicht nur eine Schulpartnerschaft mit Bildungseinrichtungen aus Israel eingehen, er möchte ein Orchester zusammen mit fünf weiteren schwäbischen und den beiden israelischen Schulen auf die Beine stellen. „Es soll ein gemeinsames Konzert geben mit muslimischen, christlichen und jüdischen Schülern“, erzählt Rister. „Unser Ziel ist es, dem Bildungsauftrag zu entsprechen und Menschen einen Sinn des Lebens zu vermitteln.“ Die Schulen sollten Toleranz lehren.

Auch die Gemeinde Kellmünz spielt dabei eine Rolle. Denn als vor wenigen Tagen die Schuldelegation der beiden israelischen Partnereinrichtungen nach Schwaben kam, führte der Kellmünzer Bürgermeister Michael Obst die Lehrer und Schulleiter durch den Ort und erklärte ihnen, wie in Bayern die Kommunal- und die Asylpolitik in einem Dorf funktioniert.

Eine Woche waren auch zwei israelische Schülerinnen in Babenhausen. Die 14-jährige Maike Güthler und der gleichaltrige Tim Lunkewitz von der Anton-Fugger-Realschule waren in diese einwöchige Austauschphase involviert, in der auch Jugendliche aus Frankreich und Kroatien in der Jubi übernachteten. „Wir kennen Israel nur von dem, was man in den Medien darüber berichtet“, sagt Lunkewitz. „Nämlich, dass es ein Krisenland ist. Die Teenager haben aber gesagt, dass sie ein ganz normales Leben führen und dass zum Beispiel die Stadt Eilat ein schöner Ort zum Urlaubmachen ist.“ Die israelischen Gastschülerinnen seien überrascht darüber gewesen, dass es in Babenhausen so grün ist. Im Dezember sollen mehr israelische Schüler nach Babenhausen kommen, im Mai fliegen die deutschen Gastschüler in den Nahen Osten. Die Finanzierung muss laut Rister noch geklärt werden. Dennoch: Der Kontakt besteht schon. Das fasst ein israelischer Schulleiter in der genannten Whatsapp-Gruppe wie folgt zusammen: „Die Wurzel unserer Zusammenarbeit sollte Liebe sein. Ich wünsche mir, dass das, was du (bezogen auf Rister, Anm. der Redaktion) in deiner Schule schaffst, auch in meinem Land zu schaffen sein kann. Das ist mein Traum.“