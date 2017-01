2017-01-19 05:00:00.0

Landkreis Was Bambi unsanft aus der Winterruhe reißt

Jäger im Kreis Neu-Ulm mahnen Spaziergänger und Hundehalter im Wald zur Umsicht. Das hat mehrere Gründe:

Wildernde Hunde hatten im Sommer in den Wäldern im Landkreis Neu-Ulm mehrere Wildtiere gerissen – und so für großes Aufsehen gesorgt. Daraufhin hatte die Kreisgruppe Neu-Ulm im Bayerischen Landesjagdverband an die Bürger appelliert, ihre Vierbeiner bei Spaziergängern an die Leinen zu nehmen. Mit wechselhaften Erfolg: Einige mussten Rehe mussten damals blutige Tode sterben.

Jetzt sorgen sich die Waidmänner erneut um die Sicherheit der tierischen Waldbewohner. Wer aktuell in den schneebedeckten Forsten der Region unterwegs ist, solle Rücksicht auf Rehe, Hasen und Co. nehmen – damit diese Tiere möglichst ohne große Störungen durch die kalte und nahrungsarme Zeit kommen. Christian Liebsch, der Vorsitzende der hiesigen Kreisgruppe, sagt: „ Wildtiere benötigen besonders in den kalten und schneereichen Wintermonaten Ruhe.“ Er bittet Wintersportler wie etwa Ski-Langläufer, Jogger und Hundebesitzer, sich umsichtig zu verhalten. Weil diese oft völlig unbeabsichtigt Wildtiere aufschreckten, sei es wichtig, im Wald auf befestigten Wegen zu bleiben. Rehe und Hasen flöhen dann aus Instinkt und verbrauchten dabei unnötig überlebenswichtige Energie.

Freilaufende Hunde, die sich außerhalb des Einflusses ihrer Besitzer befinden, seien eine besonders große Gefahr für das Wild, so Liebsch. Herumtollen auf weiten Feldern oder Durchstöbern von Hecken und Dickungen im Wald aktiviere das Fluchtverhalten des Wildes. Laut Artikel 40 des Jagdgesetzes sei der Jäger verpflichtet, sein Revier zu schützen und das Wild vor drohenden Gefahren zu bewahren. Der Verband habe dazu eine Broschüre veröffentlicht. Sie richte sich an Hundehalter und soll für größtmögliche Harmonie zwischen Wild und Mensch sorgen. Liebsch: „Uns ist es ein großes Anliegen, neben unseren Aufgaben als ,Anwälte’ des Wildes, auch für ein gutes Miteinander zwischen Hundeführern und Jägern zu sorgen.“ (az)