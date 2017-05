2017-05-10 15:01:00.0

Ulm Was Facebook mit dem Hirn anstellt

Das Belohnungssystem im Blick: Wissenschaftler der Uni Ulm legen Nutzer des Netzwerks unter den Scanner und finden heraus, was ein „Like“ für Auswirkungen hat.

Likes, Statusmeldungen und Kommentare: Forscher der Universitäten aus Ulm und Bonn haben in MRT-Aufnahmen Zusammenhänge zwischen der Facebooknutzung auf dem Smartphone und neuroanatomischen Strukturen im „Belohnungssystem“ des Gehirns gefunden. Mit einer eigens programmierten App hatten die Wissenschaftler, um Professor Christian Montag und Dr. Sebastian Markett, zuvor nachvollzogen, wie 62 junge Probanden Facebook auf dem Smartphone nutzen.

Die in der Fachzeitschrift „Behavioural Brain Research“ veröffentlichte Studie ist ein Beitrag zum neuen interdisziplinären Forschungsfeld „Psychoinformatik“, in dem menschliches Verhalten mit Methoden der Informationstechnologie untersucht wird. Im vergangenen Jahr war mehr als ein Fünftel der Weltbevölkerung auf Facebook aktiv. Und Ergebnisse früherer Studien legen nahe, dass die belohnende Wirkung des Netzwerks – etwa durch Bestätigungen wie „Likes“ und positive Kommentare der „Freunde“ – zu einer erhöhten Nutzung dieser Plattform führen kann. Diese Vorarbeiten haben auch gezeigt, dass der Nucleus Accumbens, ein zentraler Bestandteil des menschlichen Belohnungssystems, in besonderem Maße aktiviert wird, wenn Studienteilnehmer Bestätigung durch „Likes“ erhalten.

Eine Forschergruppe aus Psychologen und Informatikern hat nun die Facebooknutzung von 62 jungen Probanden auf dem Smartphone nachvollzogen und mit deren strukturellen Hirnscans abgeglichen – der Schwerpunkt lag auf dem Nucleus Accumbens.

So wollten die Wissenschaftler überprüfen, ob sich anhand von neuroanatomischen Strukturen Vorhersagen über die Facebook-nutzung machen lassen.

Mithilfe der eigens entwickelten App „Menthal“ haben die Wissenschaftler über fünf Wochen registriert, wie oft die Studienteilnehmer (Durchschnittsalter 23 Jahre) das soziale Netzwerk über ihr Mobiltelefon aufrufen, und wie viel Zeit sie bei Facebook verbringen. Insgesamt fiel die Facebooknutzung der Probanden moderat aus: Im Durchschnitt öffneten sie ihre App acht bis neun (8,7) Mal am Tag und verbrachten im Mittel 8,21 Minuten täglich mit dem sozialen Netzwerk. Korreliert man diese Daten mit den Hirnscans, ist eine höhere Face- booknutzung mit einem geringeren Volumen des Nucleus Accumbens, also einem zentralen Bestandteil des menschlichen Belohnungszentrums im Gehirn, assoziiert.

„Obwohl die Probanden größtenteils Studierende und somit nicht repräsentativ für die Gesamtbevölkerung sind, gibt die Studie interessante Hinweise für die Suchtforschung. Bei deutlich höherem, womöglich sogar exzessivem Facebooknutzungsverhalten, das in der vorliegenden Studie jedoch nicht beobachtet werden konnte, wird der Nucleus Accumbens für eine bessere Charakterisierung der Netzwerknutzung sicherlich von Bedeutung sein“, erklären Montag und Markett. Denn: In vorherigen Studien sei bereits ein Zusammenhang zwischen einem verringerten Volumen des Nucleus Accumbens und erhöhtem Nikotinkonsum sowie einem gesteigerten Alkoholkonsum nachgewiesen worden.

In der aktuellen Untersuchung bleibt jedoch ungeklärt, ob das geringere Volumen eine stärkere Nutzung der sozialen Medien auslöst oder ob diese Veränderung das Resultat exzessiver Anwendung ist. Weitere Studien sind nötig, um diesen Zusammenhang zu ergründen. Als Beitrag zum neuen Forschungsfeld Psychoinformatik trägt die Erhebung schon jetzt zum besseren Verständnis der biopsychologischen Grundlagen der Mediennutzung bei.