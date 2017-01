2017-01-09 00:32:50.0

Was die Osterberger wissen wollen

Fragen bei der Infoveranstaltung

Bei der Infoveranstaltung (siehe eigener Bericht) gab es zahlreiche Fragen aus dem Publikum. Hier ein Überblick.

Bürgerin Monika Haug erkundigte sich, warum im Osterberger Gemeindewald so viel Käferholz anfalle. Dadurch entstehe ein finanzieller Schaden für die Gemeinde. Sie fragte nach, ob es regelmäßige Waldbegehungen gebe und ob Pflegemaßnahmen stattfänden. Bürgermeister Rainer Schmalle antwortete, dass man dies demnächst im Gemeinderat klären werde.

ANZEIGE

Im Raum stand die Frage, ob durch den belasteten Aushub unter der Hauptstraße Mehrkosten entstehen und wie hoch diese sein werden. Schmalle geht davon aus, dass die Entsorgung des teerhaltigen Materials rund 100000 Euro kosten wird. Wie die Kostenteilung zwischen Landkreis und Gemeinde ausfallen werde, stehe noch nicht endgültig fest. Die Kommune werde sich wohl mit mehr als zehn Prozent an den Kosten beteiligen müssen.

Die Osterberger Bürgerin Inge Magel äußerte ihren Unmut darüber, dass der Zuschuss zum Bau der neuen evangelischen Kirche in Illertissen geringer ausgefallen sei, als beantragt. Sie monierte, dass Ratsmitglied Ignaz Gestle sein Veto mit der Begründung eingelegt habe, dass man die Kirche nicht im Ort habe. Magel betonte, dass die Mitglieder der evangelischen Gemeinde in Illertissen großes Engagement für die Osterberger Pfarrgemeinde zeigten. Magel fragte auch nach Split-Containern an der neuen Ortsdurchfahrt. Diese würden demnächst positioniert, antwortete Bürgermeister Schmalle. (sar)