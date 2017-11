2017-11-19 17:56:00.0

Altenstadt Was hinter Winterbräuchen steckt

Die Altenstadter Kräuterfrauen Gabi Oßwald und Martina Brugger erklären, wann Barbarazweige aufgestellt werden und wie der Adventskranz erfunden wurde. Von Zita Schmid

Nur Kerzen beleuchteten den Weg zum Gartenhaus. Auch im Inneren gab es kein elektrisches Licht, dafür brannten unzählige kleine Lichter. Die Besucher, die am Workshop der Altenstadter Kräuterfrauen teilgenommen haben, konnten sich schon beim Betreten des Raums von einer romantisch-besinnlichen Stimmung verzaubern lassen. Sofort fiel der Blick auf den liebevoll gedeckten Tisch, der unter anderem mit Äpfeln, Mandarinen, und Tannenzweigen passend zum Thema geschmückt war. Denn der Abend stand unter dem Motto „Wintergrün und Weihnachtsgewürz – Was steckt hinter so manchem Brauch?“

Die Besucher erwarte Wissen, das man so in keinem Kurs lerne, kündigte die Untereicherin Martina Brugger zu Beginn an. Zusammen mit Gabi Oßwald aus Au bildet sie das Duo der Altenstadter Kräuterfrauen. Beide sind ausgebildete Wildkräuterführerinnen und bieten regelmäßig Veranstaltung rund um das Thema Kräuter an. „Als meine Kinder noch klein waren, war die Weihnachtszeit auch eine Zeit zum Vorlesen“, sagte Brugger. So startete der Abend mit einer Geschichte vom „Christkindl am Klausentag“.

ANZEIGE

Verschneite Berge und verkleidete Klausen in haarigen Fellkostümen – in der Ruhe, die nur vom Knistern des Feuers im Holzofen sanft unterbrochen wurde, fiel es nicht schwer, sich diese Geschichte vor dem geistigen Auge vorzustellen. Von alten Bräuchen bis hin zu weihnachtlichen Symbolen konnten die Zuhörer anschließend Informationen, die Brugger im Kerzenschein vortrug, auf sich wirken lassen. Eine Auswahl:

Barbarazweige: Dieser Brauch geht zurück auf die Heilige Barbara. Am 4. Dezember werden dabei Zweige, etwa vom Apfel- oder Kirschbaum, in eine Vase mit Wasser gestellt. An Weihnachten sollen sie dann blühen.

Raunächte: Das Mysterium dieser Nächte in der Zeit vom 25. Dezember bis 6. Januar gründet auf uraltem Brauchtum. Im Allgäu wurden früher Hof und Stall mit getrockneten Heilpflanzen ausgeräuchert und so gereinigt. Den Nächten wird auch eine Orakel-Funktion nachgesagt. Jede Nacht steht dabei für einen Monat des neuen Jahres.

Mandarine: Das ätherische Öl der Mandarinenschale soll kräftigend und entspannend zugleich wirken. Drückt man eine frisch geschälte Schale einer zuvor abgewaschenen Mandarine über einer Kerzenflamme aus und lässt so einen Tropfen ins flüssige Wachs rieseln, kann das Aroma ganz einfach erzeugt werden.

Gewürze wie Anis, Ingwer oder Nelken sind in Weihnachtsgebäck oder Glühwein nicht wegzudenken. Sie helfen bei Magen- oder Darmbeschwerden. Nelken können Zahnschmerzen lindern.

Vanille: Den Vanillegeruch beim Plätzchenbacken verbinde so mancher mit dem Gefühl des Daheim-Seins und sich Wohlfühlens. Bei Depressionen wirke Vanille wie ein „Schmunzeln für die Seele“.

Adventskranz: Dieser wurde Mitte des 19. Jahrhunderts von dem evangelischen Theologen Johann Hinrich Wichern „erfunden“. Um seinen Heimkindern das Warten auf Weihnachten zu verkürzen, baute er aus einem alten Wagenrad einen Holzkranz und schmückte diesen mit 20 kleinen und vier großen Kerzen. Jeden Tag wurde eine kleine und sonntags eine große Kerze angezündet.

Christrose: Die Blume, die mitten im Winter zu blühen beginnt, war wohl einst inspirierend für das bekannte Weihnachtslied „Es ist ein Ros entsprungen“.

Weihnachtsbaum: Die immergrünen Fichten oder Tannenbäume wurden früher auch als „Paradiesbäume“ mit Äpfeln geschmückt. Später wurden Kugeln als Symbol der göttlichen Vollkommenheit verwendet. Sterne als Weihnachtsbaumschmuck stehen für Hoffnung.