2017-05-12 00:36:29.0

Was in Oberschönegg vorangeht

Viele Projekte stehen in den Ortsteilen an

Neben der Planung für die Dorfgemeinschaftshalle hat die Gemeinde Oberschönegg im Jahr 2017 einige weitere Projekte vor. Bei der Bürgerversammlung erläuterte Gemeindeoberhaupt Günther Fuchs die wichtigsten Vorhaben.

Die Sanierung des Kohlstattwegs in Weinried soll bis Anfang Juni fertiggestellt werden.

Auch der Asphalt Richtung Kohlstattkopf in Dietershofen wird repariert. Ebenso geplant ist die Asphaltierung des Feldwegs Richtung Windrad. Für die Fläche nördlich des Nordwegs in Dietershofen soll eventuell ein Bebauungsplan für ein Wohngebiet erstellt werden. Das Areal zähle bereits zum Besitz der Gemeinde, so Fuchs. Am Dietershofer Friedhof werden insgesamt 20 Urnengräber sowie Gehwege errichtet. Sobald die Zustimmung der Kirchenverwaltung vorliege, könne mit den Arbeiten begonnen werden, informierte der Bürgermeister.

Aufgrund der Brandschutzauflagen wird beim Kindergarten „Pusteblume“ in Oberschönegg ein zweiter Fluchtweg gebaut. (clb)