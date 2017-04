2017-04-15 00:32:55.0

Krankheit Was tun, wenn das Baby schreit?

Wo betroffene Eltern im Unterallgäu Rat und Hilfe finden

Wenn sich schreiende Babys und Kleinkinder nicht beruhigen lassen, geraten Eltern häufig in Stress – und falls diese Schwierigkeiten länger anhalten, sogar in Panik. Was ist möglich, um die Kleinen zu beruhigen und selbst ruhig zu bleiben? Um diese Fragen ging es bei einer Info-Veranstaltung der Koordinierenden Kinderschutzstellen Memmingen und Mindelheim im Netzwerk frühe Hilfen. Daran nahmen zahlreiche Fachkräfte teil.

Pädagogin Nina Fidel von der Ambulanz für frühkindliche Regulationsstörungen am Sozialpädiatrischen Zentrum Memmingen machte deutlich, dass die meisten hilfesuchenden Eltern in Memmingen nicht wegen eines „Schreibabys“ in die Beratung kämen. Häufiger seien Fütter- und Gedeihstörungen der Anlass dafür, vom Kinderarzt zur Ambulanz im SPZ überwiesen zu werden.

Für Ärger in einer Familie gebe es viele Ursachen: Körperliche Auffälligkeiten beim Kind, wenig stützende Familien sowie Persönlichkeitsstörungen der Eltern. Dies alles könne hinter einer am Kind deutlichen „Störung“ stehen. Fidel appellierte an die Zuhörer, nicht zu lange zu warten und eine betroffene Familie frühzeitig an einen Kinderarzt, das SPZ oder eine Beratungsstelle zu verweisen – bevor sich ein Verhalten verfestige oder die Nerven der Familie blank liegen. Manchmal sei mit vier bis fünf Beratungsterminen bereits eine deutliche Verbesserung zu erreichen.

Mit der Einrichtung von Ambulanzen für Regulationsstörungen konnten in der Stadt Memmingen am Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ) und im Landkreis Unterallgäu an der Erziehungsberatungsstelle Anlaufstellen geschaffen werden, die Eltern und Kindern in ihrer Not weiterhelfen können. (az)

Schreibabyambulanz in Memmingen, Nina Fidel, Telefon 08331/702500; Schreibabyberatung in Mindelheim, Annette Mayrock-Albrecht, Telefon 08261/3132.