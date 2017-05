2017-05-23 08:00:00.0

Pfaffenhofen Was von den Kochprofis bleibt

Im März hat Tanja Deubler-Biefel in ihrem Bistro in Pfaffenhofen prominente Unterstützung bekommen. Nach der Ausstrahlung der TV-Sendung zieht die Wirtin ein Fazit. Von Jens Noll

Den Begriff „Public Viewing“ verbinden die Menschen hierzulande meist mit Sportveranstaltungen im Fernsehen, die vor großem Publikum gezeigt werden. Ein Public Viewing im etwas kleineren Rahmen, mit ungefähr 30 Gästen, hat Tanja Deubler-Biefel in ihrem „Bistro mittendrin“ in Pfaffenhofen veranstaltet. Im Fernsehen lief die Sendung „Die Kochprofis“ – mit der Wirtin als Hauptdarstellerin.

Vor knapp zwei Monaten hat die 41-Jährige aus Offingen Besuch von einem Filmteam und den Spitzenköchen Andi Schweiger, Nils Egtermeyer und Christoph Brand bekommen. Drei Tage lang hat Deubler-Biefel mit den Küchenchefs über das Konzept des Bistros diskutiert und neue Rezepte ausprobiert – und das meist vor laufender Kamera. „Bei den Dreharbeiten waren alle Emotionen dabei“, erzählt die Wirtin im Rückblick. „Es hat sehr viel Spaß gemacht, es war ein tolles Team. Aber bei zwölf bis 14 Drehstunden täglich kam ich körperlich und nervlich auch an meine Grenzen.“

Nun, da die Sendung ausgestrahlt ist, fühlt sich Deubler-Biefel nach eigener Aussage sehr erleichtert. Ihre Angst, dass sie und ihr Lokal sehr negativ rüberkommen, hat sich nicht bewahrheitet. Grundidee der Sendung ist schließlich, dass die Köche in wechselnder Besetzung Restaurants aufsuchen, die kurz vor dem Aus stehen. Mit Tipps, neuen Rezepten und frischen Konzepten bringen sie neuen Schwung in den Betrieb – oder sagen den Inhabern klipp und klar: Lasst die Finger davon, das wird nichts.

Wie berichtet, hatte ein Freund von Deubler-Biefel und ihrem Mann Achim die Bewerbung für die Sendung auf RTL 2 eingereicht. Die Geschichte des Lokals war offensichtlich gut geeignet für den „Einsatz am Herd“. Im September 2016 hatte Deubler-Biefel, eine gelernte Industriekauffrau, das Bistro eröffnet. Diesen Traum hatte sie sich mit den 30000 Euro Abfindung aus ihrem langjährigen Fabrikjob erfüllt. Doch in den ersten Monaten lief das Lokal mehr schlecht als recht, Tiefkühlpizza und deftige Gerichte auf der Karte kamen nicht bei vielen Gästen an. Seit die Kochprofis da waren, hat „Tanjas Bistro mittendrin“ neben den Klassikern Schnitzel mit Pommes und Kässpätzle drei neue Gerichte auf der Karte: Einen Caesar-Salat, eine Currywurst mit spezieller Soße und einen Schweinebraten, serviert mit Rucola und Senfvinaigrette auf einer Brotscheibe. „Das wird sehr gut angenommen“, sagt Deubler-Biefel. Tiefkühlkost hat sie aus ihrem Bistro verbannt. Nicht nur die Rezepte der Spitzenköche mit frischen Zutaten haben ihr imponiert, sondern auch deren tatkräftige Unterstützung. „Alles, was sie in der Sendung gekocht haben, haben sie selbst gemacht“, betont die 41-Jährige. „Auch die Zwiebeln haben sie selbst geschnitten.“ Das gemeinsame Kochen mit Schweiger, Egtermeyer und Brand war für sie trotz aller Anstrengung ein tolles Erlebnis. Aber was hat sich denn nun in ihrem Bistro getan? Die ehrliche Antwort von Deubler-Biefel: „Sehr viel Veränderung merke ich nicht.“ Zwar erkenne sie, dass seit den Dreharbeiten wieder mehr Gäste bei ihr Essen bestellen. „Aber bis jetzt rennen sie mir nicht die Bude ein.“ Für die Namensänderung – aus dem „Bistrocafé mittendrin“ wurde „Tanjas Bistro mittendrin“ – und die Rezepte ist sie sehr dankbar. Die erhofften Tipps für die Einrichtung des Lokals haben ihr die „Kochprofis“ aber nicht gegeben. (jsn)