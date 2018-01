2018-01-30 12:00:00.0

Vöhringen Was wird aus dem Krone-Gebäude in Vöhringen?

Das ehemalige Gasthaus an der Ulmer Straße steht seit einiger Zeit leer. Nun wurde das ortsprägende Haus verkauft. Was der neue Eigentümer damit vorhat, ist noch offen. Von Ursula Katharina Balken

Leere Fenster, verschlossene Türen, das Mobiliar wird ausgeräumt: Was ist bloß im ehemaligen Gasthaus Krone los? Das fragen sich derzeit viele Bürger in Vöhringen. Die Traditionsgaststätte, an exponierter Stelle im Stadtzentrum an der Ecke Bahnhofstraße und Ulmer Straße gelegen, ist ein Stück Alt-Vöhringen. Doch die Zukunft des Gebäudes wirft derzeit viele Fragen auf: Gibt es etwa einen neuen Pächter? Werden dort Wohnungen entstehen? Oder zieht ein Gastronomie-Betrieb in das Haus?

Wie unsere Zeitung aus zuverlässiger Quelle erfuhr, hat das Haus bereits einen neuen Eigentümer. Dem Vernehmen nach sind in dem Gebäude fünf Wohnungen geplant. Raum dafür wäre vorhanden, denn es gibt unter anderem den großen Saal, der früher von Vereinen für Konzerte oder bei Faschingsveranstaltungen genutzt wurde. Was genau gemacht wird, ist allerdings noch offen. Bürgermeister Karl Janson sagte auf Nachfrage lediglich, dass alle offenen Fragen der Klärung und Abstimmung mit der Stadt bedürfen. Auch in nicht-öffentlicher Sitzung des Stadtrats wurde das Thema bereits angeschnitten – viel schlauer seien die Räte danach aber nicht gewesen, so die Auskunft gegenüber unserer Zeitung.

Fest steht, dass der neue Eigentümer offenbar Interesse am Aussehen der Krone hat. In einem Fotogeschäft hatten sich kürzlich zwei Männer nach alten Bildern des Gasthauses erkundigt. Dabei hatten sie besonders die Fassade im Blick. Denn für Vöhringen gibt es ein Handbuch aus dem Jahr 2004, das bei der Umnutzung ortsprägender Häuser empfiehlt, die Außenansicht so weit wie möglich zu erhalten.

Dass die Vöhringer Bürger Interesse an der Zukunft der Krone haben, ist nachvollziehbar. Das Gasthaus gibt es bereits seit 150 Jahren. Damals gab es nur zwei Wirtschaften im Ort: Der Grüne Baum, auch das obere Gasthaus genannt – und die Krone, das untere Gasthaus. Die Lage an der einzigen Durchgangsstraße kam der Wirtschaft damals zugute. Fuhrleute hielten dort Einkehr. Auch heute noch ist die Ulmer Straße stark befahren, wenn auch mehr vom ortsgebunden Verkehr.

Als nach dem Krieg die ersten Touristen gen Süden fuhren, warben andere Hotels bereits damit, den Gästen fließendes warmes und kaltes Wasser in den Zimmern bieten zu können. In der Krone füllte man hingegen noch immer große Kannen mit kaltem Wasser, das dann in ein sogenanntes Lavoir – eine runde große Schüssel – gegossen wurde. „Für viele Urlauber war Vöhringen ein Etappenziel“, berichtet Alois Heinrich, dessen Eltern das Gasthaus Krone viele Jahre bewirtschafteten. „Die Leute kamen aus Norddeutschland, Dänemark, Schweden, Holland, halt überall her.“

Sonntags war das Wirtshaus aber auch Anziehungspunkt für Einheimische. Damals war die Speisekarte überschaubar: Angeboten wurden Schnitzel in mehreren Variationen, Spätzle mit Gulasch oder Vesperbrot und Tellersulz. Konzerte des Akkordeon-Clubs fanden im Saal statt, aber es gab auch politische Veranstaltungen oder Versammlungen, zu denen viele Besucher erwartet wurden.

Ein Höhepunkt des Jahres waren stets die Kaninchenausstellungen im Saal mit anschließendem Hasenessen. Ob die lebenden Exponate hinterher verspeist wurden, ist nicht überliefert. Auch Hochzeiten fanden statt und nicht zu vergessen – es wurde Fasching gefeiert. „Die Bälle im Kronensaal sind legendär“, erinnert sich Alois Heinrich. Wenn im Saal getanzt und gehüpft wurde, dann wackelten in den Nebenräumen und unten im Gasthaus die Möbel und die Lampen schwangen hin und her. Auch nach dem großen Gaudiwurm wurde beim Kronenwirt weiter gefeiert.

Über die Jahre haben die Pächter des Traditionsgebäudes öfter gewechselt. So wurde die Krone mehrfach umbenannt. Einige Jahre überlebte das Kronen-Wirtshaus als „Zum alte Großvadder“, vor der Schließung im vergangenen Jahr nannte es sich „Zentrale“. Aber die Zeit der zentralen Gaststätte – Übernachtungsmöglichkeiten gab es schon lange nicht mehr – sind längst vorbei. Jetzt hofft man auf einen Neuanfang, ganz gleich wie er aussehen mag. Denn die Krone ist prägend für das Ortsbild.