2017-01-19 12:00:00.0

Babenhausen/Memmingen Was wollte ein Syrer mit einer Kalaschnikow?

Ein Mann aus Babenhausen versuchte ein Sturmgewehr zu kaufen. Jetzt stand er vor Gericht: Von Orla Finegan

Viele Fragen blieben am Mittwoch offen, als das Memminger Jugendschöffengericht einen 20-jährigen Syrer zu einem Jahr Haft auf Bewährung und vier Wochen Dauerarrest verurteilte. Erwiesen war: Der Mann hatte versucht, einen Landsmann anzustiften, für ihn ein Sturmgewehr vom Typ Kalaschnikow in Salzburg zu besorgen, die Waffe über die Grenze zu bringen und sie ihm auszuhändigen. 50000 Euro wollte er ihm dafür mitgeben, 10000 Euro davon hätte der Mittelsmann behalten dürfen.

Die beiden gleichalten Männer hatten sich vor einigen Jahren in der Schule in Libyen kennengelernt und in München zufällig wieder getroffen. Im Frühjahr 2016 kontaktierte der damals in Babenhausen wohnende Mann seinen Bekannten über das Internet und unterbreitete ihm das illegale Angebot – wie der Angesprochene im Zeugenstand berichtete.

Der Mann lehnte den Deal ab und ging zur Polizei, obwohl der eine drohte: „Wenn die Polizei was erfährt, wird dein Hals wegfliegen.“ Auf die Frage des Vorsitzenden Schöffenrichters Markus Veit, was der Angeklagte mit der Waffe geplant habe, wusste der Zeuge keine Antwort. „Das geht dich nichts an“, habe der jetzt Angeklagte damals zu ihm gesagt. Aus Textnachrichten zwischen den beiden geht hervor, dass der Besteller die Waffe offenbar an einen Dritten weitergeben wollte. Ob möglicherweise ein terroristischer Hintergrund besteht, konnte im Gerichtssaal nicht geklärt werden. Auch warum sich der Syrer ausgerechnet an diesen Bekannten wandte, um eine Kriegswaffe zu beschaffen, blieb offen. „Ich habe keine Kontakte nach Salzburg und wollte nie hin“, sagte der Zeuge. Er schilderte, wie ihm der jetzt Angeklagte zuerst ein Video mit dem Hinweis „wenn es dir gefällt, kontaktiere mich“ geschickt habe. Auf dem sei zu sehen gewesen, wie jemand ein Kalaschnikow-Gewehr abfeuere, erzählte er. Er habe darauf nicht reagiert, aber nach ein paar Wochen Pause habe sich der Angeklagte wieder gemeldet, diesmal über Facebook – mit der konkreten Forderung nach der Waffe.

Während der Aussage seines Bekannten saß der Angeklagte däumchendrehend auf der Anklagebank, auf den Lippen ein angedeutetes Lächeln. Er räumte die Vorwürfe gegen sich ein, machte aber keine weiteren Angaben dazu, was er mit der Kriegswaffe geplant hatte.

Noch mehr unbeantwortete Fragen warfen Fotos auf, die bei einer Hausdurchsuchung auf dem Laptop des Angeklagten gefunden wurden. Sie zeigen venezolanische Geldscheine im Wert von etwa 12000 Euro und den Angeklagten in Zürich. Nach eigenen Angaben sollte er dort für einen syrischen Milliardär das Geld in Euro eintauschen, das sei aber nicht geglückt. „Das ist doch ein Scheiß, was er uns erzählt“, polterte der Richter nach der Beweisaufnahme. „Irgendetwas läuft da schräg, das ist gruselig.“

Als der Angeklagte später behauptete, er habe in Libyen Abitur gemacht, wurde der Richter wieder ungehalten: „Hier hast du nicht mal die eineinhalb Jahre Schule durchgestanden. Du leidest unter Selbstüberschätzung.“ Auch die Staatsanwältin attestierte dem Syrer eine Reifeverzögerung – und eine gewisse Arroganz. Seit 2013 lebt er in Deutschland, hat mehrere Schulungen und Jobs aufgegeben und macht momentan in Wuppertal eine Ausbildung zum Sicherheitsmann. Das Gericht verhängte ein Jahr Haft auf Bewährung, vier Wochen Dauerarrest und 100 Sozialstunden. „In der heutigen Zeit ist es kein Spaß mehr, wenn ein Syrer eine Kalaschnikow will“, sagte der Richter mit Nachdruck. Um den Fall nicht sofort aus den Augen zu verlieren, erklärte Veit, die Einhaltung der Bewährungsauflagen selbst kontrollieren zu wollen. „Das ist mir alles suspekt.“