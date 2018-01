2018-01-30 20:00:00.0

Vöhringen Wasserwacht investiert in ihren Stützpunkt

Der Umbau des Rotkreuzgebäudes soll 2018 voranschreiten. Einiges ist geplant. Von Armin Schmid

Der Umbau und die Sanierung des Rot-Kreuz-Gebäudes in der Stauffenbergstraße steht für die Wasserwacht derzeit im Mittelpunkt: Neben ihr wird das Haus aktuell „nur“ noch von den Bereitschaften Altenstadt und Illertissen genutzt. Der Rettungsdienst ist vollständig in den Neubau bei der Firma Karger umgezogen. Mit den Umbauarbeiten in der Stauffenbergstraße geht es voran – davon berichtet Wasserwachtvorsitzender Jürgen Kolb kürzlich bei der Jahresanfangsfeier.

Er gab einen Einblick in den Stand der Renovierung: Eine neue Heizung ist eingebaut und läuft bereits. Die Fenster auf der Nordseite wurden erneuert. Zudem ist ein Durchbruch in eine nebenliegende Garage geschaffen worden. Eine Summe von rund 30000 Euro sei mittlerweile in die Umbauarbeiten geflossen. Die fällige Sanierung des Dachs konnte im vergangenen Jahr anders als geplant allerdings nicht angepackt werden. Wie Kolb erläuterte, hätten sich die statischen Berechnungen und die Planungen verzögert. Der Vorsitzende zeigte sich zuversichtlich, dass das Rotkreuzgebäude heuer ein neues Dach bekommen werde. Die geschätzten Kosten der anstehenden Arbeiten sollen sich für 2018 auf 130000 bis 150000 Euro belaufen.

ANZEIGE

Auch die Innensanierung steht noch bevor. Geht es nach Kolb, dann soll viel auf eigene Faust gemacht werden. Zum Beispiel die Malerarbeiten. „Wir haben uns viel vorgenommen“, sagte der Vorsitzende.

Eine positive Bilanz zog der Technische Leiter Stephan Berchtold. Durch eine solide Ausbildungsstrategie sei die Zahl der Taucher auf 17 angewachsen. Erfreulicherweise seien im Jahr 2017 lediglich zwei Einsätze angefallen.

Dritter Bürgermeister Wolfgang Ostermann lobte den „engagierten Einsatz in und am Wasser“ zum Wohl der Allgemeinheit. Es sei der Verdienst der wasserwacht, dass die Bürger ihren Badeaufenthalt ohne Einschränkungen genießen könnten.

Die Jugendleiterinnen Anja Schmid und Michaela Blüm berichteten über die Arbeit mit 60 Kindern in verschiedenen Altersgruppen. Die Aktivitäten reichten vom Weihnachtstauchen über Schwimmkurse bis zum Wachdienst am See in Dietenheim.

Mehrere langjährige Mitglieder wurden für aktiven Dienst ausgezeichnet. Dabei standen hohe Ehrungen an: So ist Dieter Kögel 45 Jahre lang dabei, 40 Jahre lang engagiert sich Gabriele Kögel für die Wasserwacht. Und es gab eine goldene Ehrennadel (Bericht folgt).