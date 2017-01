2017-01-02 00:33:27.0

Wechsel an der Spitze der IZ

Redaktion bekommt neuen Leiter und neuen Stellvertreter

Wechsel an der Spitze der Illertisser Zeitung: Bernhard Junginger, der die Lokalredaktion seit April 2015 geleitet hatte, ist seit Anfang dieses Jahres neuer Hauptstadt-Korrespondent unserer Zeitung. Ihm folgt an der Spitze der IZ jemand nach, der die Region bestens kennt, Ronald Hinzpeter. Er hat seit Anfang des Jahres die Gesamtleitung der beiden Redaktionen von Neu-Ulmer und Illertisser Zeitung übernommen. Für ihn ist es wieder mal eine Rückkehr, denn bereits zweimal arbeitete er für die IZ, davon fünf Jahre als Redaktionsleiter. Ronald Hinzpeter, Jahrgang 1960, stammt aus Oberbayern, lebt aber bereits seit 32 Jahren in Westschwaben.

Nach der Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule in München begann er 1984 seine berufliche Laufbahn zunächst bei der Illertisser Zeitung, wechselte danach zur Neu-Ulmer Zeitung und arbeitete lange Jahre als Reporter in der Zentralredaktion in Augsburg und studierte berufsbegleitend Journalismus an der Universität Berlin. 2010 übernahm er die Leitung der IZ. Nach fünf Jahren wechselte er auf den Chefsessel der Günzburger Zeitung. Dort blieb er für knapp zwei Jahre, bevor es ihn wieder in den Landkreis Neu-Ulm zog. Er ist verheiratet und Vater zweier erwachsener Töchter. Ronald Hinzpeter hat als Redaktionsleiter stets Wert gelegt auf den direkten Kontakt zu den Leserinnen und Lesern. Das will er auch an seiner neuen/alten Wirkungsstätte so halten.

Als stellvertretender Leiter für beide Redaktionen steht ihm künftig Jens Carsten (Jahrgang 1978) zur Seite. Er ist zum 2. Januar von der Neu-Ulmer Zeitung als verantwortlicher Redakteur nach Illertissen gewechselt. Carsten hat Journalistik und Politikwissenschaft in Bamberg studiert und arbeitet seit 2009 als Redakteur für unsere Zeitung: Zuerst war er in der IZ für die Berichterstattung über Illertissen zuständig, dann sechs Jahre lang bei der NUZ für Weißenhorn und Umgebung.

Er folgt auf Ralph Patscheider, der rund ein Vierteljahrhundert Redakteur der IZ war, zuletzt als stellvertretender Redaktionsleiter, und der nun in den Ruhestand getreten ist. (eb)