2017-05-23

Buch Wechsel bei der CSU Buch

Die Mitglieder des 87 starken Verbandes wollen mit doppelter Führung in die Zukunft: Aus einem Stellvertreter werden so zwei.

Mit einem Rückblick auf das vergangene Jahr, eröffnete Ortsvorsitzender Gerhard Unglert die Jahresversammlung des CSU Ortsverbandes Buch im Gasthaus Spreng. Die Jahresversammlung bot den Mitgliedern der CSU zudem die Möglichkeit, eine Halbzeitbilanz über das bisherige politische Wirken zu erstellen. Dabei hob Unglert vor allem die in Kürze eröffnende Ortsumfahrung Obenhausen hervor und sagte, dass dies schon lange ein dringendes Anliegen des Ortsverbandes gewesen sei, für das jahrelang gekämpft wurde und jetzt endlich mit Erfolg gekrönt werde.

Ebenfalls angesprochen wurde das Sommerfest im August 2016, mit Besuch von Bundestagsabgeordneten Georg Nüsslein, sowie Landtagsabgeordneten Klaus Holetschek. Dieses Fest wird heuer am 29. Juli stattfinden. Auch die Bundestagswahl war ein Thema bei der CSU in Buch. So sind dafür zwei Wahlveranstaltungen geplant.

Bürgermeister Roland Biesenberger berichtete über Aktuelles aus der Gemeindepolitik. Dabei kam auch der Kindergarten in Buch zur Sprache. Durch den Neubau, so die Befürchtungen einiger besorgter Eltern, soll der Kindergarten Obenhausen geschlossen werden. Dies sei aber nie Beschlusslage des Marktrats gewesen, erklärte der Rathauschef. Wie Biesenberger berichtete, gibt es einen 41 Jahre alten Eingemeindungsvertrag mit der damaligen selbstständigen Gemeinde Obenhausen. „Dieser Vertrag besagt, dass der Kindergarten Obenhausen am jetzigen Standort zu erhalten sei“. Man werde sich an diesem Vertrag halten, betonte Biesenberger. Auf die Nachfrage eines Anwesenden, ob überhaupt ein Bürgerentscheid notwendig sei, antwortete er, dass man das Urteil des Verwaltungsgerichtes abwarten müsse. Wie jetzt bekannt wurde, ist vor dem Verwaltungsgericht Augsburg die Entscheidung des Marktgemeinderats bestätigt worden, indem die Nichtzulassung des Bürgerentscheides rechtens war.

Doch bei der Versammlung ging es heuer auch um eine neue Besetzung im Ortsverband. Zur Wahlleiterin wurde Maria Egle bestellt. Vorgeschlagen wurde der Vorsitzende Gerhard Unglert, der einstimmig wiedergewählt wurde. Nachdem der bisherige Zweite Vorsitzende Robert Leichtle aus beruflichen Gründen nicht mehr als Stellvertreter zur Verfügung stand, wurde für diesen Posten eine neue Personalie fällig. Auf Vorschlag von Unglert beschlossen die Mitglieder, die Führungsspitze mit zwei Stellvertretern zu verstärken. Im Hinblick auf die Komunalwahlen 2020 sei eine Verstärkung der Führungsspitze mit jungen, engagierten Mitgliedern notwendig, betonte er. Vorgeschlagen wurde der 43-jährige Markus Ried sowie der 32-jährige Tobias Habel, beide aus Obenhausen. Sie wurden einstimmig gewählt. Keine Überraschung gab es bei der Wahl von Kassierer und Schriftführer. Dies übernehmen in gewohnter Weise Ernst Rott und Bernhard Rogg. Als Beisitzer wurden gewählt: Markus Wöhre, Roland Biesenberger, Wilhelm Prinz, Huber Hamp, Armin Machowetz, Josef Maier, Dr. Mathias Kohlmann, Franz Westermann und Alois Alt. Die Kassenprüfer heißen: Hans Glogger und Hermann Karg.