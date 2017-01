2017-01-24 00:32:41.0

Musik Weinrieder Blasorchester sucht neuen Dirigenten

Matthias Hofmann übt das Amt künftig nicht mehr aus

Bei den Wertungsspielen des Bezirksmusikfests in Winterrieden haben die Weinrieder Musikanten mit sehr gutem Erfolg abgeschnitten und in der Kategorie „traditionell-schwer“ den ersten Platz erzielt. Mit dieser Leistung und dem erfolgreichen Jahr 2016 zeigte sich Dirigent Matthias Hofmann bei der Jahresversammlung sehr zufrieden. Da Hofmann sein Amt im Jahr 2017 aus persönlichen Gründen nicht mehr ausüben kann, sucht das Blasorchester jetzt nach einem neuen Dirigenten.

In seinem Rückblick zählte Vorsitzender Armin Haupeltshofer zahlreiche Auftritte, darunter die Teilnahme am Blasmusikcup in der VG Babenhausen, das Starkbierfest und das traditionelle Weinfest im Musikantenstadel, auf. Als beste Probenbesucher, die kein einziges Mal gefehlt haben, durften Thomas Riedele, Christian Stiegeler, Sandra Schregle und Armin Haupeltshofer anerkennenden Applaus entgegennehmen. Während Sandra Schregle das Protokoll verlas, gab Kassenwartin Lisa Riedele Einblick in die Finanzen. Außerdem standen die Berichte von Notenwart Florian Weckerle und Trachtenwartin Heike Marz sowie Zeugwart Christian Stiegeler auf dem Programm.

Im Jahr 2016 befanden sich 14 Jugendliche in Ausbildung, berichtete Jugendleiterin Regina Böckler. Während Emely Martin, Sarah Beckel und Stefan Grillinger die D-1-Prüfung des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) abgelegt haben, hat Natalie Freiberger die D-2-Prüfung bestanden.

In seiner Vorschau kündigte Vorsitzender Armin Haupeltshofer die wichtigsten Termine im Jahr 2017 an: das Starkbierfest im Musikantenstadel am 22. April und das traditionelle Weinfest vom 1. bis 3. September.

Begleitet von Applaus ehrte das Blasorchester zudem treue Musikanten: Markus Kiechle und Margit Huber für 25 Jahre sowie Martina Huber und Stefan Schregle für 15 Jahre. (clb)