Weißenhorn/Vöhringen Weißenhorn: Gemeinsam allein an Heiligabend

Die evangelische Kirchengemeinde bietet morgen eine Herberge für alle an, um Weihnachten zusammen zu feiern Von Katharina Dodel

Heiligabend ist das Fest der Familie. Bei Kerzenschein und Plätzchenduft werden Lieder gesungen und Gedichte vorgetragen. In trauter Runde. Doch nicht für jeden bedeuten die Feiertage besinnliche Stunden mit den Liebsten: Manche sind allein, haben keine Verwandten in der Nähe und manchmal nicht mal eine gemütliche Bleibe. Für diejenigen hat die evangelische Kirchengemeinde Weißenhorn eine Lösung im weihnachtlichen Sinne: In der „Herberge am Heilig Abend“ können alle zusammenkommen, die Weihnachten gerne in der Gemeinschaft feiern möchten.

Die Idee entstand vor fünf Jahren nach Vorbild der Diakonie Neu-Ulm. Diese bietet seit Jahren am 24. Dezember einen Ort für einsame Menschen, um den Abend gemeinsam zu feiern. „Die Herberge war total überlaufen und platzte aus allen Nähten“, sagt Thomas Baum, Mitglied im Vorstand der evangelischen Kirchengemeinde Weißenhorn. Manche Bürger aus dem ländlichen Raum hätten zudem keine Möglichkeit, nach Neu-Ulm zu kommen.

Die Menschen kommen aus der ganzen Region

Also haben er und weitere Bürger sich dazu entschlossen, die Herberge nach Weißenhorn zu holen. Dass das eine gute Idee war, zeigt sich jedes Jahr: Aus Illertissen, Vöhringen, Dietenheim, Senden, Roggenburg oder Pfaffenhofen kommen die Menschen nach Weißenhorn, um nicht allein zu sein. Etwa 20 bis 25 Personen jedes Jahr.

An dem Abend im Augustana-Zentrum in der Schubertstraße 20 ist ganz schön was geboten: Wie Baum mitteilt, bereitet der Koch des Gasthofs Löwen in Weißenhorn jedes Jahr ein Festessen zu. Über ein Dutzend freiwillige Helfer sorgen dafür, dass den Menschen ein schöner Abend beschert wird: So gibt es diejenigen, die im Vorfeld Geschenke packen, die dann verteilt werden, ein Team helfe beim Vorbereiten der Räume und sieben Personen sind an Heiligabend selbst im Einsatz – darunter ein Fahrer. Dieser hole manche Besucher zu Hause ab und bringe sie nach Weißenhorn.

Dafür haben Baum und sein Team zusätzlich zum Privatbus des Helfers das Marktmobil aus Pfaffenhofen gemietet. Unterstützung bekommt die Helfertruppe von vielen Geschäften in und um Weißenhorn – so spenden Bäcker, Milchwerke Schwaben, Rathausapotheke Pfaffenhofen oder Weißenhorner Weltladen Kleinigkeiten, die an die Menschen verteilt werden.

Jeder zeigt auf seine Art seine Freude an dem Abend

Von 17.30 bis etwa 21 Uhr wird im Augustana-Zentrum Weihnachten gefeiert. Nicht nur Mitglieder der evangelischen Kirche sind an diesem Abend willkommen. Baum betont, das zwar die evangelisch-lutherische Gemeinde den Abend plant, jedoch sei das Helferteam ökumenisch und für die Besucher werde extra ein Festmahl gekocht, das auch Muslime essen können.

Die Herberge an Heiligabend besuchen überwiegend ältere Menschen. „Eine Frau beispielsweise hat mir einmal von ihrer großen Familie erzählt – muss dann jedoch Weihnachten alleine verbringen“, sagt Baum. Zudem zählen eine demente Frau und ihr Ehemann seit Jahren zu den Stammgästen – „wir wollen dann einfach ein paar besinnliche Stunden in Gemeinschaft ermöglichen.“

Baum ist sich sicher, dass der Entschluss, einen solchen Abend anzubieten, „ganz sinnvoll und wichtig war“. Manchmal quittieren die Besucher den Abend mit einem Händedruck, manchmal mit einem zufriedenen Lächeln – und manchmal komme die Dankbarkeit mit einer festen Umarmung zum Ausdruck. Baum: „Einmal sagte eine Frau zu mir, das sei ihr schönstes Weihnachten seit Jahren gewesen.“