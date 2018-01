2018-01-29 00:33:19.0

Weißenhornern gelingt Sensation

Drei Preise für den Film „Landrauschen“

Hingehen, Spaß haben und das Dabeisein genießen – das haben sich Regisseurin Lisa Miller und ihr Team vorgenommen, als sie zum Film-Festival Max-Ophüls-Preis nach Saarbrücken gefahren sind. Schließlich gilt dieses als wichtigstes Forum für deutsche Nachwuchsfilmer. Mit ihrem Beitrag „Landrauschen“ (wir berichteten), einer Mischung aus Drama, Satire und Komödie, gedreht in Bubenhausen, Weißenhorn, Emershofen, Biberach, Ulm und Neu-Ulm, rechnete sie sich nicht mal Außenseiterchancen aus. Zu groß und prominent besetzt schien die Konkurrenz. Doch der Streifen eroberte die Herzen des Publikums und überzeugte das Preisgericht. So räumte „Landrauschen“ nicht nur den Hauptpreis für den besten Spielfilm ab, sondern auch noch den Preis für das beste Drehbuch und den Preis der ökumenischen Jury. „Wir haben überhaupt nicht damit gerechnet“, sagte Lisa Miller gestern am Telefon. „Auf einmal fing dieser Preisregen an. Und alle sind total ausgerastet.“ Dabei waren die „Landrauschen“-Leute ganz entspannt zur Preisverleihung gegangen. „Wir haben uns nicht mal schick gemacht“, berichtete die Regisseurin. Die drei Preise sind eine Sensation für das Team, das auf Bezahlung verzichtet hatte. (mru) »Feuilleton Seite 15