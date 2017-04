2017-04-18 00:37:02.0

Etat Weiter schuldenfrei

In Oberschönegg wurde der Haushalt verabschiedet. Wo investiert werden soll

Davon können andere Gemeinden nur träumen: Keine Schulden, Rücklagen von mehr als vier Millionen Euro und eine durchschnittliche Steuerkraft, die mit 2299 Euro pro Einwohner mehr als dreimal so hoch ist wie der Landesdurchschnitt (650 Euro). „Auch wenn wir für das geplante Dorfgemeinschaftshaus in Oberschönegg die größere Variante wählen, bleiben wir weiterhin schuldenfrei“, sagte Bürgermeister Günther Fuchs während der Etatberatungen.

Da die Ratsmitglieder den Haushaltsplan 2017 bereits in Heimarbeit durchgesehen hatten, wurde er in der jüngsten Sitzung ebenso wie der Finanzplan für 2017 bis 2020 ohne Diskussionen einstimmig verabschiedet. Mit geschätzten rund drei Millionen Euro werden die Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2017 gegenüber den Vorjahren einen Höchststand erreichen.

Auch der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Lohnsteuer (504000 Euro) sowie der Anteil an der Umsatzsteuer (193400 Euro) sind deutlich gestiegen. An Ausgaben fällt im Verwaltungshaushalt unter anderem die Kreisumlage in Höhe von rund einer Million Euro an. Die Gewerbesteuerumlage ist mit 979000 Euro angesetzt sowie die Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Babenhausen mit 92400 Euro.

Der mit 3,91 Millionen Euro deutlich höher als im Vorjahr (2,93 Millionen Euro) liegende Vermögenshaushalt finanziert sich zum größten Teil aus einer Entnahme aus allgemeinen Rücklagen (2,254 Millionen Euro) und der Zuführung vom Verwaltungshaushalt (1,271 Millionen Euro). Für den Ausbau der Breitbandversorgung erwartet die Gemeinde einen Zuschuss von 186400 Euro sowie aus der gemeinsam mit der Nachbargemeinde Egg betriebenen Kläranlage eine Investitionszuweisung von 135000 Euro. Für den Verkauf von Bauplätzen sind 40000 Euro angesetzt.

Als größte Investition steht der Bau der Dorfgemeinschaftshalle in Oberschönegg mit insgesamt 4,86 Millionen Euro an. Für den Grunderwerb sind 170000 Euro eingeplant sowie für den Hochbau 450 000 Euro. Im Jahr 2018 werden in den Bau drei Millionen Euro investiert sowie 2019 weitere 880 000 Euro. Für den Erwerb von beweglichem Vermögen für die Halle sind 2018 und 2019 jeweils 100 000 Euro bereitgestellt sowie für die Außenanlagen 160 000 Euro. 400 000 Euro sollen heuer in den Grunderwerb für ein neues Baugebiet investiert werden. Der Straßenausbau im Weinrieder Kohlstattweg ist mit 250000 Euro veranschlagt. Für die Breitbanderschließung sind heuer 170000 Euro sowie ein Haushaltsrest in Höhe von 150000 Euro vorgesehen. (clb)