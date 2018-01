2018-01-19 00:34:28.0

Wenige Unfälle trotz Wind und glatter Straßen

Der Landkreis kommt glimpflich davon

Starke Regenschauer, Schneegestöber, glatte Straßen und heftiger Wind durch Sturmtief Friederike: Das wechselhafte Wetter in dieser Woche hat den Autofahrern im Landkreis Neu-Ulm das Leben schwer gemacht. Schlechte Sicht- und Straßenverhältnisse fordern nach wie vor Vorsicht beim Fahren. In der Region hielten sich die Autofahrer wohl daran.

Denn die Polizei Neu-Ulm bemerkte eigenen Angaben zufolge am Mittwoch und frühen Donnerstag kein erhöhtes Unfallaufkommen. Auch zu unwetterbedingten Einsätzen – etwa zu wegen des Sturmtiefs umgestürzten Bäumen – seien die Beamten kaum gerufen worden.

Im südlichen Landkreis hingegen habe es den ein oder anderen kleineren wetterbedingten Unfall gegeben, sagte der Pressesprecher der Polizei Illertissen, Jürgen Salzmann. Am Mittwoch habe es etwas öfter gekracht, als im üblichen Tagesdurchschnitt. Meist seien nur Blechschäden entstanden.

In Buch ist jedoch ein 14-jähriger Fußgänger verletzt worden. Ein 19-jähriger Autofahrer fuhr den Schüler an, nachdem er auf glatter Straße in einer Kurve auf den Gehweg gerutscht war. Der Rettungsdienst brachte den 14-Jährigen laut Polizei ins Krankenhaus. Ein vergleichsweise hoher Schaden von 9000 Euro ist nach Angaben der Polizei bei einem Unfall in Vöhringen entstanden. Dort konnte ein Autofahrer nicht mehr rechtzeitig anhalten und rutschte ein in einen Kreisverkehr, wo er mit einem anderen Auto zusammenstieß. In Osterberg landete eine Autofahrerin in einem Graben. Ein Landwirt mit Traktor, der zufällig dazu gekommen war, zog das Auto wieder auf die Straße. Eine weitere Fahrerin geriet in Gannertshofen nach rechts auf das Bankett und blieb im Schnee stecken. Ein Schaden sei dabei nicht entstanden, sagte Salzmann auf Nachfrage.

Für den gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West sprach die Polizei von einem erhöhten Unfallaufkommen am Mittwoch. Besonders betroffen waren die Landkreise Unterallgäu, Ostallgäu, Oberallgäu und Lindau. Wer gestern eine längere Strecke mit dem Zug vereisen wollte, stand aber auch im Landkreis Neu-Ulm vor einem Problem: Die Bahn hatte aus Sicherheitsgründen den Fernverkehr und teils auch den Regionalverkehr eingestellt. (fwo)