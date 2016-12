2016-12-27 16:18:00.0

Au Wenn „Gspenster“ ihr Unwesen treiben

Der Theaterverein Au zeigt einen lustig bis makabren Dreiakter von Ralph Wallner – mit perfekt besetzten Rollen. Von Roland Furthmair

„Wird beim Leicha-Schmaus busselt und g’lacht – wird vor Vollmond no’ a’ Weibsbild ombracht!“: So klang einer der etlichen markigen Sprüche der Dorfnarrischen Philomena (gespielt von Angelika Konrad), die beim Theaterstück „Gspenstermacher“ für viele Lacher sorgte. Gemeinsam mit sieben weiteren Laienschauspielern des Theatervereins Au präsentierte sie in der Josef-Weikmann-Halle den lustig-makabren Schwank von Ralph Wallner.

Ein bis ins Detail gestaltetes Bühnenbild, ausgefeilte Technik mit Nebeleffekten und Blitzlichtern sowie die perfekt besetzten Rollen mit den beiden Totengräbern Schippe (Giovanni Mariano) und Schaufe (Christian Egle) und der Moorschenken-Wirtin Rosa Moderer – eine Paraderolle für die Vorsitzende Christine Holl – ließen die Premiere des Stücks zum Erfolg werden.

Auch wenn sich die Verantwortlichen diesmal mit „Gspenstermacher“ einen makaber klingenden Dreiakter ausgesucht haben, ist der Humor allgegenwärtig und selbst die Gespenster Vevi und Rosa (gespielt von Christine Holl und Jasmin Jovan) sind keineswegs zum Fürchten. Auch die heiter-derben Dialoge und treffenden Zweizeiler der skurrilen Totengräber Schippe und Schaufe – wie: „Ist die Magd mal wieder rund – ist der Bauer oft der Grund“ oder: „Nur a’ Leich’ macht reich“ – sorgen im Verlauf des Stücks für allerlei Wirbel. Die beiden Analphabeten, die eines Tages erfahren müssen, dass künftig ihr spärliches Gehalt gestrichen, dafür aber eine geringe Prämie pro Begräbnis bezahlt wird, deuten etwa eine Flasche Gift mit Totenkopfemblem glaubhaft „als Rumflasche ehemaliger Piraten“.

Dass sich am Ende des rund zweieinhalbstündigen Dreiakters zusammenfindet, was zusammengehört, Erbschleichereien zur Zufriedenheit aller Beteiligten wie von Geisterhand gelöst werden und sogar ungeliebte Moorbewohner zur harmonischen Familienbande zusammenführen – das alles können die Theaterbesucher live bei den folgenden vier Aufführungen erleben. Den abschließenden Applaus für eine gelungene Theaterpremiere hatten sich die „Moortaler“ und -Geister wahrlich verdient.

Aufführungstermine Weitere Vorstellungen finden am Freitag, 30. Dezember und Donnerstag, 5. Januar, jeweils um 19.30 Uhr sowie am Freitag, 6. Januar und Samstag, 7. Januar, um 18 Uhr statt. Karten gibt es bei der Volksbank (Dorfstr. 32), unter der Telefonnummer 07303/929706 (immer montags von 19 bis 20 Uhr) sowie an der Abendkasse.