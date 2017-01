2017-01-09 19:04:00.0

Neu-Ulm Wenn Kampfkunst zum Spektakel wird

Im Edwin-Scharff-Haus demonstrieren die „Meister des Shaolin Kung Fu“ eindrucksvoll, was Körperbeherrschung ist – und wie aus alter Tradition eine kommerzielle Show wird. Von Annika Gonnermann

Dass es fernöstlich im Edwin-Scharff-Haus zugehen würde, war den Besuchern der Kung-Fu-Show „Meister des Shaolin“ wohl gleich beim Eintreten in den Großen Saal bewusst. Das Bühnenbild zeigte einen aufgemalten Tempel, davor ein goldener Buddha flankiert von zwei ebenso goldenen Löwen, die der westliche Show-Zuschauer sofort mit dem Reich der Mitte verbindet. Komplettiert wurde der Eindruck von den sphärischen Lauten einer Klangschale, die aus den Lautsprechern kamen – ein eindeutiger Rahmen, der die zwölf „Shaolin-Mönche“ und ihre waghalsigen Sprünge und Kampfeskünste die zweistündige Show über begleiten sollte.

Und die ließen sich nicht lumpen, auch wenn es zunächst eher unspektakulär mit Meditationsübungen und langsamen Yoga-artigen Bewegungsabläufen anfing. Mit behutsamen Bewegungen demonstrierten die in neon-orange gekleideten Kämpfer beeindruckende Körperbeherrschung, wenn es etwa darum ging, Salti zu schlagen oder Kopfstände zu machen. Jeder Bühnen-Einlage ging dabei eine kurze Erklärungssequenz in absoluter Dunkelheit voraus, in der die Zuschauer mit den Grundbegriffen und Geschichten des buddhistischen Mönch-Ordens vertraut gemacht wurden. Das Besondere: Die ursprünglichen Mönche des Shaolin-Klosters sollten nicht nur zu Meistern der Kampfkunst werden, sondern auch Exzellenz in den Bereichen des Geistes und der Philosophie erreichen. Der Grundgedanke ist dabei recht simpel: Wer sich von irdischen Störquellen wie Wut und Neid frei macht, kann diese Kraft umleiten und so Einzigartiges erreichen.

Wer vorher von Shaolin noch nie etwas gehört hatte, der bekam eine Kombination von Break-Dance-Einlagen, Yoga-Turnübungen, Kampfsport-Choreografien und Show-Effekten serviert, unterbrochen von einzelnen Höhepunkten, für die Kung-Fu-Shows dieser Art berühmt sind: etwa mit einer Nadel durch Glas werfen und einen dahinterliegenden Luftballon zum Platzen bringen, mit dem Kopf eine Eisenstange oder Steinplatten zerbrechen oder Menschen, die von fünf Speeren unverletzt in der Luft gehalten werden – ganz nach dem Motto, ein Shaolin-Mönch „ist so stark wie fünf Speere“.

Die Zuschauer, die trotz der ständigen Versicherung, in dieser Show würden keine Tricks angewandt, an dem Wahrheitsgehalt des Dargebotenen zweifelten, konnten nicht anders, als immerhin die körperlichen Darbietungen staunend zu quittieren. Gerade bei den Kampfsequenzen – mit oder ohne Waffen wie Schwerter, Messer oder Speere – demonstrierten die Akteure auf der Bühne Kondition und Geschick: wie der Mönch, der seine neunschwänzige Peitsche so schön knallen ließ, dass Indiana Jones vor Neid erblasst wäre. Gerade die vielen Kinder im Publikum waren verzückt – auch wenn sie durch die ebenerdige Bestuhlung im Edwin-Scharff-Haus die ein oder andere Darbietung nicht besonders gut sehen konnten. Kein Wunder, dass mit fortgeschrittener Vorstellung immer mehr Zuschauer das Geschehen stehend vom Rand aus verfolgten oder sich einen Platz weiter vorne schnappten. Bei der nicht ausverkauften Veranstaltung war dies aber weiter kein Problem.

Bei aller Körperbeherrschung und akrobatischer Kunst bleibt aber ein Nachgeschmack. Die Shaolin-Kunst, basierend auf Konzentration und Geisteswillen, verkommt zwischen all den spektakulären Effekten, den einstudierten Kampf-Choreografien und den Neon-Effekten lediglich zur Show – unterhaltsam, aber kommerzialisiert und einstudiert.