2017-12-15 06:59:00.0

Illertissen Wenn Mozarts Werke in Illertissen erklingen

Traditionell findet am vierten Adventssonntag wieder die „Geistliche Abendmusik“ im Vöhlinschloss statt. Von Wilhelm Schmid

Der Vorabend des vierten Adventssonntags ist in Illertissen seit Jahrzehnten traditioneller Termin für die „Geistliche Abendmusik“ in der Rokoko-Kapelle des Vöhlinschlosses. So hat Günther Luderer, der aus Illertissen stammende Fachbereichsleiter an der Musikschule Biberach (an der Riss), auch für dieses Jahr wieder ein exklusives Programm zusammengestellt.

Die Vortragsfolge besteht vor allem aus Werken der Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart sowie Joseph und Michael Haydn. Sie wird ergänzt von einem Hirtenlied des Südtirolers Martin Goller und einer besonders festlichen Fassung des berühmten „Stille Nacht“ von Franz X. Gruber. Für die „Geistliche Abendmusik“ hat Günther Luderer wieder ein hochkarätig besetztes Ensemble zusammengestellt. Die Gesangspartien bestreitet ein Solistenquartett des Augsburger Stadttheaters mit Susanne Simenec (Sopran), Evgeniya Malkiel (Mezzosopran), Gábor Molnár (Tenor) und Manuel Wiencke (Bariton). Eine Instrumentalbesetzung mit zwei Violinen, Viola, Violoncello, Kontrabass und Orgel sorgt für die musikalische Basis der Aufführung.

ANZEIGE

Auf dem Programm stehen unter anderem das Divertimento „Salzburger Sinfonie“ KV 138 und der zweite Satz aus dem D-Dur-Violinkonzert KV 211 von Mozart, die beiden Teile „Benedictus“ und „Dona Nobis“ aus der „Nicolai-Messe“ von Joseph Haydn sowie zwei vierstimmige Hirtenliedsätze von dessen jüngerem Bruder Michael Haydn. Wie jedes Jahr wird das Konzert zweimal hintereinander – um 16 Uhr und um 18 Uhr – aufgeführt, da in der historischen Schlosskapelle nur jeweils etwa siebzig Zuhörer Platz finden. Es empfiehlt sich deshalb, Karten bereits im Vorverkauf zu besorgen, der bei der Buchhandlung „Buch und Musik“ am Martinsplatz 1 (unter Telefon: 07303/928464) und im Pfarrbüro St. Martin (Telefon: 07303/3021) bereits begonnen hat.

Restkarten wird es an der Abendkasse geben.