2017-01-31 07:00:00.0

Babenhausen Wenn Wohnungen Mangelware sind

Die Ehrenamtlichen vom Verein MbM helfen im Raum Babenhausen Flüchtlingen bei der Suche nach Unterkünften. Ist das gelungen, fängt die Arbeit oft erst richtig an. Von Michael Seefelder

128 Flüchtlinge sind derzeit in Asylunterkünften in der VG Babenhausen untergebracht. Rund 50 von ihnen suchen aktuell oder in naher Zukunft eine Wohnung, sagt Adi Hoesle, stellvertretender Vorsitzender des Vereins „Menschen begegnen Menschen“ (MbM). Kein leichtes Unterfangen, wie er und seine Mitstreiter in der Asylhilfe wissen. Jedoch gibt es Erfolge: Sechs Familien aus Syrien, Eritrea und Afghanistan haben bereits ein Domizil außerhalb der Gemeinschaftsunterkunft bezogen.

Die Syrer haben Babenhausen bereits wieder verlassen. Andere bevorzugen es, statt in den eigenen vier Wänden in der Gemeinschaftsunterkunft zu bleiben, berichtet Hoesle. Gerade viele der jungen Männer unter den Flüchtlingen hätten sich in den Unterkünften private Rückzugsräume geschaffen und fühlten sich dort recht wohl. Das Augenmerk von Hoesle und den anderen Helfern liegt deshalb bei der Wohnungssuche vor allem auf Familien.

Die Ehrenamtlichen halten Augen und Ohren offen, studieren Immobilien-Anzeigen und fragen herum. Haben Flüchtlinge erst einmal eine Unterkunft gefunden, beginnt jedoch der schwere Teil der Arbeit für die Helfer. „Sie werden in eine Welt hineingeworfen, von der sie überhaupt keine Ahnung haben“, sagt Hoesle. Wie heize und lüfte ich richtig, um keine Energie zu verschwenden oder Schimmel zu vermeiden? Wie schließe ich eine Haftpflicht-Versicherung ab? Die Probleme, vor denen Menschen aus fremden Kulturen im durchorganisierten Deutschland stehen, sind vielschichtig. Der Verein MbM ist deshalb gerade dabei, ein System aufzubauen, bei dem jeder Flüchtling, der eine eigene Wohnung bezieht, einen privaten Paten zur Seite gestellt bekommen soll. Denn auch auf finanzieller Seite gibt es oft Schwierigkeiten, wenn die Heizkosten nicht mehr bezahlt werden können oder teure Handyverträge und Telefonate das Budget der Geflüchteten übersteigen. „Es ist schwierig, dass die dann nicht Schiffbruch erleiden“, betont Hoesle, der auch von einem Fall von Verschuldung berichten kann. Auch müssen Quadratmeterzahl und Preis der Wohnung mit den Vorgaben des Jobcenters im Einklang stehen.

Tom Otto, Vorsitzender von MbM, weist darauf hin, dass schon bevor die Flüchtlinge kamen, Wohnungsmangel in Babenhausen geherrscht habe. Zwei Gutachten seien in den Jahren 2013 und 2014 zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen: Der Fehlbedarf liege deutlich über 100 Wohnungen, sagt Otto. Das Problem, das bezahlbare Unterkünfte fehlen, treffe genauso die „normale Bevölkerung“ mit „normalem Einkommen“.

Für Flüchtlinge kämen häufig Wohnungen infrage, die auf dem Immobilienmarkt kaum noch nachgefragt würden. Dort müsse dann oft einiges repariert oder saniert werden.

Was noch immer fehle, sei ein geeigneter Raum, in dem gut erhaltenes Mobiliar gelagert werden könne, bis der Bedarfsfall eintrete. Die Spendenwilligkeit der Bürger sei hier sehr groß, sagt Otto.

Flüchtlinge bei der Suche und dem Umgang mit einer eigenen Wohnung zu unterstützen, mache mittlerweile einen großen Teil der Tätigkeit der MbM-Mitglieder aus. Und immer wieder gibt es dabei auch Erfolgserlebnisse. Ottos Fazit: „Es bewegt sich schon etwas, aber nicht schnell genug.“