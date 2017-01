2017-01-18 19:00:00.0

Landkreis/Günzburg Wenn das Eis vom Brummi kracht

Bei einer Firma in Bellenberg steht eine Anlage, die schwere Unfälle verhindern kann. Was die Schweizer Armee damit zu tun hat:

In Deutschland ist das Enteisen von Fahrzeugen für Fernfahrer keine Kür, sondern absolute Pflicht. Die Straßenverkehrsordnung schreibt bereits in Paragraf eins vor, dass jeder Verkehrsteilnehmer dafür zu sorgen hat, dass kein anderer Teilnehmer gefährdet wird. Der Bellenberger Standort des Profil-Herstellers Spa löst das Problem mit einer Enteisungsanlage aus Günzburger Fabrikation – einer Konstruktion aus stabilen Leichtmetall-Profilen.

Ob aus Fahrlässigkeit, Zeitdruck oder mangels passender Ausrüstung – zu häufig versäumen es Fernfahrer, die Dächer und Planen ihrer Fahrzeuge von Schnee und Eis zu befreien. Lösen sich jedoch Eisplatten oder Schneebrocken während der Fahrt, können sie zur Gefahr für nachfolgende Verkehrsteilnehmer werden. Jüngst häuften sich wieder Unfälle, weil herabfallende Eisplatten die Windschutzscheiben von nachfolgenden Autos zerstörten und zum Teil sogar Insassen schwer verletzten. Auch Unfälle mit Todesfolge haben sich in den vergangenen Jahren immer wieder ereignet.

ANZEIGE

Stolz ist Ferdinand Munk, der Geschäftsführer der Firma Günzburger Steigtechnik, dass er mit seiner Konstruktion auch die Eidgenossen überzeugte: Die Schweizer Armee rüstete ihre Lkw-Flotte mit 140 mobilen Enteisungsanlagen aus. Diese Anlagen können bequem im Laster verstaut werden.

Wie gefährlich Eisplatten auf Lastwagen sein können, zeigt sich in diesen Tagen immer wieder: Am Montag kam es auf der A7 und der A8 unweit von Ulm gleich zu mehreren riskanten Situationen. Zum Glück wurde niemand verletzt.

Bereits kurz vor 8 Uhr traf es einen BMW-Fahrer auf der A 7 bei Setzingen (Alb-Donau-Kreis). Der überholte einen Laster in Richtung Kempten. In diesem Augenblick fiel eine Eisplatte herab, sie traf das Auto des 22-Jährigen. Wie sich später zeigte, entstand Sachschaden von Hunderten Euro. Der junge Fahrer versuchte noch, den Brummifahrer zum Anhalten zu bringen. Doch der fuhr einfach weiter. Die Ulmer Polizei ermittelt.

Kurz vor 11 Uhr fuhr ein 58-Jähriger auf der A 8 in Richtung München. Bei Aichelberg folgte er einem Lastwagen. Auch bei diesem löste sich Eis vom Dach. Die Platten stürzten auf die Motorhaube und die Frontscheibe, die beschädigt wurde.

Nur wenige Minuten später überholte bei Merklingen (Alb-Donau-Kreis) ein Laster einen anderen. Wieder fielen Eisplatten, wieder in die Windschutzscheibe. Hier entstand Sachschaden von rund 3000 Euro. Auch hier fuhr der Überholer weiter in Richtung Stuttgart. Doch die Polizei kennt das Kennzeichen. So kann sie auch hier den Fahrer ermitteln.

Die Polizei mahnt, an den Fahrzeugen vor dem Start Schnee und Eis zu entfernen. Geht es nach den Ordnungshütern, könnte sich mancher Spediteur ein Beispiel an der Bellenberger Firma nehmen. (az)